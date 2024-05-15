Ceyhan\'da Temizlik Seferberliği Başlatıldı

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(ADANA) - Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, ilçede başlatılan temizlik seferberliği kapsamında aralarında gönüllülerin de bulunduğu 30 kişilik bir ekip görevlendirdi. Çöp ve kirlilik sorununun el birliğiyle çözüleceğini vurgulayan Başkan Aydar, "Öncelikle temiz bir Ceyhan için birlikte yürüyelim" dedi.

Ceyhan Belediyesi, ilçede temizlik seferberliği başlattı. Başkan Aydar, çalışmalar çerçevesinde aralarında gönüllülerin de bulunduğu mevsimlik işçilerden oluşan 30 kişilik bir ekip kurdu. Belediye bütçesinden de tasarruf edilmesi hedeflenen çalışmalara ilişkin konuşan Başkan Aydar, şunları söyledi:

"Mevcut kadro ve şartlarla devam edilmesi halinde belediyemizin aylık geliri personel aylık ödemesi için yeterli gelmeyecekti. O nedenle bildiğiniz üzere belediyemizde yeniden yapılanma için bazı tasarruflar gerçekleştirmek durumunda kaldık. Çalışmalarımız hala da devam ediyor. Palyatif değil gerçek, geçici değil kalıcı çözümler üretmek için ne gerekiyorsa onu yapacağız. Günü kurtarmayacağız, geleceği kuracağız. Bizler, daha ilk günden itibaren çağdaş ve müstesna bir medeniyeti elbirliğiyle hep birlikte inşa edeceğimiz sözünü vermiştik. İnsan odaklı bir yönetim anlayışının tesis edilip hakim kılınması öncelikli hedefimizdir. Bu hedefimize sağlam ve emin adımlarla ilerleyebilmek için ilk önce sağlıklı, güvenli ve tertemiz bir çevreye sahip olmamız gerektiği bilincindeyiz. Öncelikle Ceyhan'ın tertemiz sokaklara, caddelere, bulvarlara, parklara, meydanlara ihtiyacı var. Acilen çöp ve kirlilik sorununun çözümlenmesi, kötü kokuların giderilmesi, toz-topraktan şehrin arındırılması gerekmektedir.

Yeniden yapılanma için gerçekleştirdiğimiz tasarrufların da etkisiyle bugün itibarıyla tamamen sahada özveriyle çalışacak, girilmedik bir ara sokak veya kenar yerleşim bırakmayacak, bir kısmı daha önce bizimle çalışan ve yine çalışma azminde olan arkadaşlarımızdan oluşan, herhangi bir referans aranmaksızın gönüllü/ücretli arası konumladığımız 30 kişilik mevsimlik ve geçici bir ekip kurmuş bulunmaktayız. Yeterince konteyner ve donanım da temin ettik. Bunun yanında Ceyhan gönüllüleri ile de irtibat halindeyiz. Bizler sorumluluğumuzun farkındayız. Temiz bir çevre herkesin hakkı. Bu konuda istisnasız hepimiz hassasiyet ve farkındalık geliştirmeliyiz çünkü çocuklarımıza ve geleceğimize borcumuz var! Bir seferberlik başlatıyoruz. Haydi hep birlikte el ele verelim. Öncelikle temiz bir Ceyhan için birlikte yürüyelim. Ne yaparsak Ceyhan için Ceyhan'la birlikte yapalım.Bir gofret ambalajı sadece konteyneri hak eder, bir çocuk ise pırıl pırıl bir dünyayı.Selam olsun alındaki tuzlu ve dahi o şeffaf sıvıya! Emeği, çalışmayı, üretmeyi ve tüm yüksek değerleri yüceltmeye hep birlikte devam edeceğiz."