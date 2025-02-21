Ceyhan'da Yol Yapım Çalışmaları Devam Ediyor

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(ADANA)- Ceyhan Belediyesi, ilçe genelinde başlattığı yol yapım ve asfalt çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Aytemiroğlu Mahallesi'nde Hilal Sokak, İbrahim Güler Sokak ve 551 Sokak'ta toplamda 7 bin 350 metrekare sıcak asfalt dökerek bin 200 metre uzunluğundaki yolları yeniledi.

"Uyumla, Birlikte" sloganıyla önemli projeleri hayata geçiren Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ile Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, ilçedeki çalışmaları yerinde inceledi. Aytemiroğlu Mahallesi'nde sonuna gelinen asfalt çalışmalarını kontrol eden iki başkan, ardından 6 Ocak Kurtuluş Kent Meydanı projesinde incelemelerde bulundu. Çalışmalarda son aşamaya gelinirken, meydanın açılış için gün saydığı bildirildi.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri de Aytemiroğlu Mahallesi'nde Hilal Sokak, İbrahim Güler Sokak ve 551 Sokak'ta toplamda 7 bin 350 metrekare sıcak asfalt dökerek bin 200 metre uzunluğundaki yolları yeniledi.

"Ceyhanlı hemşehrilerimiz her şeyin en iyisini hak ediyor"

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, yapılan çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, "Ceyhan'ı modern, yaşanabilir ve düzenli bir kent haline getirmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Aytemiroğlu Mahallesi'nde hem yollarımızı yeniliyor hem de büyük bir meydan projesini hayata geçiriyoruz. Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeydan Karalar ile 'uyumla, birlikte' çalışarak halkımıza ne söz verdiysek tek tek yerine getiriyoruz. Ceyhanlı hemşehrilerimiz her şeyin en iyisini hak ediyor" dedi.

"Şimdi pırıl pırıl bir yolumuz var"

Mahalle sakinleri, yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, Başkan Kadir Aydar'a teşekkür etti. Bölge sakinlerinden Onur Mehli, "Eskiden bu sokaklarda yürümek bile zordu. Toz, çamur eksik olmuyordu. Şimdi pırıl pırıl bir yolumuz var. Başkanımıza teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Bir diğer mahalle sakini Ayşe Hanım ise "Belediyemiz gerçekten çalışıyor. Çocuklarımız güvenli bir şekilde oynayabilecek. Yeni meydan da mahallemize çok yakıştı. Emeği geçenlere teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Ceyhan Belediyesi'nin ilçe genelindeki yol yapım ve çevre düzenleme çalışmalarına devam edeceği bildirildi.