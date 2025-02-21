Ceyhan'da Yol Yapım Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ceyhan'da Yol Yapım Çalışmaları Devam Ediyor

Ceyhan Belediyesi, Aytemiroğlu Mahallesi'nde 7 bin 350 metrekare sıcak asfalt dökerek yolları yeniledi. Başkan Kadir Aydar, modern ve yaşanabilir bir Ceyhan için çalıştıklarını vurguladı.

21.02.2025 11:24  Güncelleme: 12:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ADANA)- Ceyhan Belediyesi, ilçe genelinde başlattığı yol yapım ve asfalt çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Aytemiroğlu Mahallesi'nde Hilal Sokak, İbrahim Güler Sokak ve 551 Sokak'ta toplamda 7 bin 350 metrekare sıcak asfalt dökerek bin 200 metre uzunluğundaki yolları yeniledi.

"Uyumla, Birlikte" sloganıyla önemli projeleri hayata geçiren Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ile Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, ilçedeki çalışmaları yerinde inceledi. Aytemiroğlu Mahallesi'nde sonuna gelinen asfalt çalışmalarını kontrol eden iki başkan, ardından 6 Ocak Kurtuluş Kent Meydanı projesinde incelemelerde bulundu. Çalışmalarda son aşamaya gelinirken, meydanın açılış için gün saydığı bildirildi.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri de Aytemiroğlu Mahallesi'nde Hilal Sokak, İbrahim Güler Sokak ve 551 Sokak'ta toplamda 7 bin 350 metrekare sıcak asfalt dökerek bin 200 metre uzunluğundaki yolları yeniledi.

"Ceyhanlı hemşehrilerimiz her şeyin en iyisini hak ediyor"

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, yapılan çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, "Ceyhan'ı modern, yaşanabilir ve düzenli bir kent haline getirmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Aytemiroğlu Mahallesi'nde hem yollarımızı yeniliyor hem de büyük bir meydan projesini hayata geçiriyoruz. Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeydan Karalar ile 'uyumla, birlikte' çalışarak halkımıza ne söz verdiysek tek tek yerine getiriyoruz. Ceyhanlı hemşehrilerimiz her şeyin en iyisini hak ediyor" dedi.

"Şimdi pırıl pırıl bir yolumuz var"

Mahalle sakinleri, yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, Başkan Kadir Aydar'a teşekkür etti. Bölge sakinlerinden Onur Mehli, "Eskiden bu sokaklarda yürümek bile zordu. Toz, çamur eksik olmuyordu. Şimdi pırıl pırıl bir yolumuz var. Başkanımıza teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Bir diğer mahalle sakini Ayşe Hanım ise "Belediyemiz gerçekten çalışıyor. Çocuklarımız güvenli bir şekilde oynayabilecek. Yeni meydan da mahallemize çok yakıştı. Emeği geçenlere teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Ceyhan Belediyesi'nin ilçe genelindeki yol yapım ve çevre düzenleme çalışmalarına devam edeceği bildirildi.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Kadir Aydar, Belediye, Politika, Güncel, Ceyhan, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ceyhan'da Yol Yapım Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:02 Eyüpspor-Beşiktaş maçının ilk 11’leri belli oldu Eyüpspor-Beşiktaş maçının ilk 11'leri belli oldu
18:51 Borsa İstanbul’da sert düşüş Borsa İstanbul'da sert düşüş
18:13 Suriye’de Ahmed Şara’ya ilk muhalefet babasından: Büyük hata olur Suriye'de Ahmed Şara'ya ilk muhalefet babasından: Büyük hata olur
18:08 Galatasaray paylaşımlarını silince Mourinho’nun sözleri gündem oldu: Döner yemeyi hak ediyoruz Galatasaray paylaşımlarını silince Mourinho'nun sözleri gündem oldu: Döner yemeyi hak ediyoruz
17:37 Polisten kaçarken pastaneye daldılar Araçtan çıkanlar ağızları açık bıraktı Polisten kaçarken pastaneye daldılar! Araçtan çıkanlar ağızları açık bıraktı
07:15 İstanbul’da beklenen kar fırtınası başladı İstanbul'da beklenen kar fırtınası başladı
06:29 Yangın sonrası havalandırmak için girdikleri odada ceset buldular Yangın sonrası havalandırmak için girdikleri odada ceset buldular
01:11 Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde son 16’ya kaldı Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'ya kaldı
00:58 Neredeyse maç iptal oluyordu Belçikalılar, Fenerbahçe taraftarını öldüresiye dövmüş Neredeyse maç iptal oluyordu! Belçikalılar, Fenerbahçe taraftarını öldüresiye dövmüş
00:48 Meksika’dan Trump yönetimine terör örgütü yanıtı: İşgal söz konusu olamaz Meksika'dan Trump yönetimine terör örgütü yanıtı: İşgal söz konusu olamaz
00:42 MHP lideri Bahçeli’nin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama MHP lideri Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
00:34 Fenerbahçe’de Fred ve Osayi-Samuel cezalı duruma düştü Fenerbahçe'de Fred ve Osayi-Samuel cezalı duruma düştü
00:02 İrfan Can’ın akıl almaz hatası Fenerbahçe’ye pahalıya patladı İrfan Can'ın akıl almaz hatası Fenerbahçe'ye pahalıya patladı
00:01 Macron’dan Trump’a Putin uyarısı: Zayıf olamazsın, bu senin tarzın değil Macron'dan Trump'a Putin uyarısı: Zayıf olamazsın, bu senin tarzın değil
23:51 Zelenskiy baskılara daha fazla dayanamadı: Trump’la anlaşma yapmaya hazırız Zelenskiy baskılara daha fazla dayanamadı: Trump'la anlaşma yapmaya hazırız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2025 19:40:44. #1.11#
SON DAKİKA: Ceyhan'da Yol Yapım Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.