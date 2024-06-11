Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Hakkari'de tutuklu ve hükümlülerin ürünlerini sergiledi - Son Dakika
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Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Hakkari'de tutuklu ve hükümlülerin ürünlerini sergiledi

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Hakkari\'de tutuklu ve hükümlülerin ürünlerini sergiledi

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen '2023-2024 Değerler Eğitimi Yıl Sonu Sergisi'nde, Hakkari Ceza İnfaz Kurumundaki tutuklu ve hükümlülerin yaptığı ürünler sergilendi. Serginin açılışında konuşan Hakkari Cumhuriyet Başsavcısı Harun Ünlüsoy, modern infaz sisteminin suçluyu cezalandırmak yerine suç işlemesine neden olan etkenleri ortadan kaldırmaya yönelik bir sistem olduğunu belirtti. Sergiye katılan Hakkari Valisi Ali Çelik ise hükümlülerin topluma kazandırılması ve sosyal hayata entegre edilmesi açısından bu tür projelerin önemli olduğunu vurguladı.

11.06.2024 14:31
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Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "2023-2024 Değerler Eğitimi Yıl Sonu Sergisi" düzenlendi.

Hakkari öğretmenevi konferans salonunda düzenlenen törenle açılan sergide, Hakkari Ceza İnfaz Kurumundaki tutuklu ve hükümlülerin yaptığı ürünler sergilendi.

Törende konuşan Hakkari Cumhuriyet Başsavcısı Harun Ünlüsoy, modern infaz sisteminin, suçluyu cezalandırmak yerine onun suç işlemesine neden olan etkenlerin ortadan kaldırılmasına yönelik iyileştirme temelli bir sisteme dayandığını söyledi.

Son dönemlerde ceza infaz kurumlarında yürütülen eğitim çalışmalarının farklı bir boyut kazandığını vurgulayan Ünlüsoy, şöyle konuştu:

"Milli Eğitim Bakalnığı ile 2020'de yapılan eğitim öğretim işbirliği protokolü kapsamında ceza infaz kurumları bünyesinde açılan mesleki eğitim merkezleri aracılığı ile ceza infaz kurumunda çalıştırılan hükümlü ve tutuklularda durumu uygun olanların çıraklık sistemine dahil edilmesi sağlanmıştır. Bu sisteme dahil edilen ve uygulamada başarı sağlayan tutuklu ve hükümlüler kalfalık, ustalık, üreticilik ve işyeri açma bilgisi alabilmektedir. Mezun olduklarında meslek lisesi diplomasına sahip olabilmektedir. Bu eğitimler sonucunda hükümlülere meslek belgeleri verilerek, gelecekte iş dünyasına daha donanımlı şekilde katılmaları teşvik edilmektedir."

Konuşmaların ardından serginin açılışını gerçekleştiren Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Başsavcı Ünlüsoy ile protokol üyeleri, filografi, rölyef, su kabağı, dekoratif el sanatları, tığ örücülüğüyle yapılan eserlerin yer aldığı sergiyi gezdi, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Serginin, hükümlülerin topluma kazandırılması ve onların sosyal hayata daha sağlıklı şekilde entegre edilmesi açısından önemli olduğunu ifade eden Çelik, topluma katkı sağlayan bu tür projelerin devam etmesi gerektiğini belirtti.

İki gün sürecek serginin açılış programına, Vali Yardımcısı Furkan Berber, Hakkari Adalet Komisyonu Başkanı Birtan Şeker, Mili Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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