Cezalı okul müdürünün şiddeti sonrasında 31 yıl sonra hayatını kaybeden İbrahim Akkaş

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BOLU'da 31 yıl önce okul müdürünün dövmesi sonucu beyin kanaması geçirip felç olarak yatağa mahkum kalan İbrahim Akkaş (46), yaşamını yitirdi.

Olay, 30 Aralık 1993 tarihinde Mengen Lisesi'nde meydana geldi. O dönem ortaokul son sınıf öğrencisi olan İbrahim Akkaş, derste konuştuğu için öğretmeni tarafından götürüldüğü okul müdürü Zihni Yetkin tarafından, başı duvara vurularak feci şekilde dövüldü. Akkaş, 2 saat sonra derste fenalaşarak bayıldı. Ailesi tarafından İzzet Baysal Devlet Hastanesi'ne götürülen Akkaş'ın beyin kanaması geçirdiği belirlendi. Felç kalan Akkaş, hastanede 6 ay süren tedavisinin ardından taburcu edildi. Okul müdürü Zihni Yetkin ise hakkında açılan davanın ardından 4 yıl 8 ay hapisle cezalandırıldı.

31 yıldır yatağa bağımlı yaşayan İbrahim Akkaş, kasım ayında fenalaştı. Tedaviye alındığı hastanenin yoğun bakım ünitesinde yaşam savaşı veren Akkaş, çoklu organ yetmezliği nedeniyle dün yaşamını yitirdi.