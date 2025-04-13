Cezayir, İlk Yerli Elektronik Çipi Tasarladı

CEZAYİR, 13 Nisan (Xinhua) -- Cezayir Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanı Kemal Bedari, ülkenin teknolojik gelişiminde önemli bir başarı anlamına gelen ilk yerli elektronik çipini başarıyla tasarladıklarını duyurdu.

Cumartesi günü Cezayir'deki İleri Teknoloji Geliştirme Merkezi'ni ziyaret eden Bedari, Cezayirli araştırmacıların elektronik kartlara entegre edilmek üzere özel olarak tasarlanmış yüksek hassasiyetli çip geliştirdiklerini açıkladı. Bedari tamamen yerel mikroelektronik uzmanları tarafından geliştirilen çipin üretime hazır olduğunu söyledi.

"Bu teknolojiyi başarıyla kullanmamız, Cezayir ekonomisine önemli değer katmakla kalmıyor, aynı zamanda bu kritik alanda artan uzmanlığımızı da yansıtıyor" diyen Bedari, Aralık 2024'te açılan çip tasarım laboratuvarının, iki yıl içinde yerel üretimin başlamasına imkan vereceğini belirtti.

Bakanın ziyareti sırasında merkezle Ulusal Elektronik Endüstrileri Şirketi arasında seri üretimin denetimine yönelik anlaşma da imzaladı.