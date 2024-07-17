Cezayir ve Tunus İtfaiye Ekipleri, Sınır Bölgesindeki Orman Yangınını Söndürdü

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Cezayir'in Tunus sınırındaki Suk Ahras kenti yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangın, iki ülke itfaiye ekiplerinin ortak çalışmasıyla söndürüldü.

Cezayir Sivil Savunma Genel Müdürlüğü konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Sınır bölgesinde çıkan orman yangınına Cezayir itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği belirtilen açıklamada, Tunus itfaiyesinden de 11 kişilik ekibin çalışmalara katkı sunduğu aktarıldı.

Yangın söndürme uçaklarının da kullanıldığı kaydedilen açıklamada, çalışmalara verilen destekten dolayı Tunus'a teşekkür edildi.

Cezayir, son 4 yıldır devam eden yüksek sıcaklık ve kuraklıktan dolayı zaman zaman ölümle sonuçlanan orman yangınlarına sahne oluyor.