ÇGD 47. Yılını Kutladı - Son Dakika
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ÇGD 47. Yılını Kutladı

ÇGD, gazetecilere yönelik saldırılara dikkat çekerek dayanışma çağrısı yaptı.

23.02.2025 15:57
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(ANKARA) - Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD), 47'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla açıklama yaptı. Mesleğe yönelik saldırıların biçim değiştirerek ve ağırlaşarak sürdüğü vurgulanan açıklamada, "Meslek ilkeleri konusunda düşünce ayrılığımız olmayan tüm meslektaşlarımızı Çağdaş çatısı altında örgütlenmeye, mesleğimizin geleceğe onurlu yürümesinde bir nefes olmaya davet ediyoruz" denildi. Topluma da çağrı yapılan açıklamada, "Gazetecilerin haber yapma hakkı engellendiğinde toplumun haber alma hakkı gasp edilmektedir. Halkın bu gerçeği böyle algılaması, unutmaması ve buna karşı mücadele eden gazetecilerin yanında olması hayatidir. Tüm meslektaşlarımız ve toplumun desteği ile 'Gazetecilik suç değildir' diye haykırmaya devam edeceğiz" ifadesi kullanıldı.

ÇGD, 47'nci kuruluş yıl dönümü nedeniyle yazılı açıklama yaptı. ÇGD'nin açıklaması şöyle:

"Güvencesizlik, sansür, otosansür, ifade özgürlüğü, erişim yasakları, akreditasyonlar, yoksulluk, yasaklar, gözaltılar, tutuklamalar...Bugün mesleğimiz, bu başlıkların hepsinde saldırı altında. Bu saldırılar yeni değil ancak biçim ve şekil değiştirerek ve ağırlaşarak sürüyor. Bundan 47 yıl önce, 23 Şubat 1978'de patronların baskılarına ve dönemin meslek örgütlerinin gençleri dışlayan tutumlarına karşı yola çıkan Alaattin Orhan, Mehmet Genç, Osman Z. Yüksel, Mehmet Öztoprak, Necmiye Aba, Alaattin Sevim, Cengiz Kuşçuoğlu'nun kurduğu Çağdaş, geleneklerini ve mücadelesini yarına bütün üyeleriyle birlikte taşıyor.

Mücadeleyi bir meslek edinmiş Çağdaş üyeleri çok iyi biliyor ki, biz gazeteciler mesleğimizi ve halkın haber alma hakkını savundukça saldırılar arttı, üyelerimiz hedef haline getirildi. Ancak Çağdaş hiçbir zaman mücadeleden de halkın haber alma hakkını savunmaktan da vazgeçmedi. Türkiye'nin en zor dönemlerinde kurucu iradesinin ruhuyla gazetecilik mücadelesinden bir adım bile geri adım atmayan Çağdaş, bu alandaki sürükleyici ve örnek rolünü de iyi biliyor. Bugün buna her zamankinden daha fazla ihtiyacımız olduğunu biliyoruz.

İktidarın 'hedef gazetecilik değil' diyerek yasal düzenlemeler ile her seferinde hedef alınan mesleğimize yönelik her geçen gün artan tehditlere karşı tek bir yol vardır, o da örgütlenmektir. Bugün birlikte hareket etmeye ve dayanışmaya ihtiyacımız olduğu tartışmasız bir gerçektir. O nedenle de meslek ilkeleri konusunda düşünce ayrılığımız olmayan tüm meslektaşlarımızı Çağdaş çatısı altında örgütlenmeye, mesleğimizin geleceğe onurlu yürümesinde bir nefes olmaya davet ediyoruz. Gazetecilerin sadece 'haber' gerekçesiyle gözaltına alınmasını, tutuklanmasını, insan onuruna aykırı sansür, oto-sansür girişimini ve güvencesizlik tehditlerini hep birlikte yenebileceğimize inancımız tamdır.

Bugün meslektaşlarımıza olduğu kadar topluma da bir çağrımız var. Unutulmasın; gazeteciler baskı altına alındığında veya güvencesizlik koşullarında çalışmaya mecbur bırakıldığında hedef sadece meslektaşlarımız değildir. Gazetecilerin haber yapma hakkı engellendiğinde toplumun haber alma hakkı gasp edilmektedir. Halkın bu gerçeği böyle algılaması, unutmaması ve buna karşı mücadele eden gazetecilerin yanında olması hayatidir. Tüm meslektaşlarımız ve toplumun desteği ile 'Gazetecilik suç değildir' diye haykırmaya devam edeceğiz. Gazeteciliğin ve gazetecilerin özgür olacağı nice 47 yıllara. Yaşasın basın özgürlüğü, yaşasın örgütlü mücadelemiz, yaşasın ÇGD."

"ÇGD yurttaşlarımızın gerçeğe erişebilmesi için direnmeye ve mücadele etmeye devam ediyor"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de sosyal medya hesabından ÇGD'nin 47. kuruluş yıldönümüne ilişkin şu paylaşımı yaptı:

"Gazetecilerin cezaeviyle ya da işsizlikle terbiye edildiği, haberlerin ve gazetecilik faaliyetlerinin suç sayıldığı günlerden geçiyoruz. 12 Eylül darbesinin hemen öncesinde, çok zor zamanlarda kurulan Çağdaş Gazeteciler Derneği, 47'nci kuruluş yıldönümünde yurttaşlarımızın gerçeğe erişebilmesi için direnmeye ve mücadele etmeye devam ediyor."

Kaynak: ANKA

Politika, Güncel, Hukuk, Yaşam, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel ÇGD 47. Yılını Kutladı - Son Dakika

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