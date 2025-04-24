Chang\'e-8 Görevi Uluslararası İşbirliğiyle Başlıyor

SHANGHAİ, 24 Nisan (Xinhua) -- Çin Ulusal Uzay İdaresi, 2029 yılı civarında fırlatılması planlanan Chang'e-8 Ay keşif aracının, uluslararası işbirliği kapsamında 11 ülke ve bölgede ve bir uluslararası kuruluştan gelen araştırma cihazlarını taşıyacağını açıkladı.

İdare duyuruyu perşembe günü her yıl 24 Nisan'da kutlanan 2025 Çin Uzay Günü'nün açılış töreninde yaptı.

Ay'ın güney kutup bölgesi yakınlarındaki Leibnitz-Beta Platosu'nu hedef alacak Chang'e-8 görevi, daha önce gönderilen Chang'e-7 göreviyle birlikte çalışarak bilimsel keşifler gerçekleştirecek ve yerinde kaynak kullanımı deneyleri yürütecek. Bu çalışmaların gelecekte kurulacak Uluslararası Ay Araştırma İstasyonu için zemin oluşturması bekleniyor.

Açıklamada seçilen 10 ortak proje arasında Hong Kong'daki araştırmacılar tarafından tasarlanan çok işlevli bir robot, Pakistan ve Uluslararası Arazi-Araç Sistemleri Topluluğu tarafından geliştirilen bir Ay gezgini, Türkiye'nin geliştirdiği bir keşif gezgini ve Güney Afrika ve Peru'nun radyo astronomi araçlarının yer aldığı belirtildi.

Projeler arasında İtalya'nın lazer retroreflektör dizileri, Rusya'nın plazma ve toz analiz cihazı ve yüksek enerjili parçacık tespit cihazı, Tayland'ın nötron analiz cihazı, Bahreyn ve Mısır'ın Ay yüzeyi görüntüleme sistemi ve İran'ın Ay potansiyel monitörü de yer alıyor.

İdarenin başkanı olan Shan Zhongde, tüm insanlığın yararına olacak yeni bilimsel keşifler ve teknolojik atılımlar gerçekleştirmek için uluslararası ortaklarla yakın işbirliği içinde çalışacaklarını söyledi.

İdare, Ekim 2023'te uluslararası işbirliği fırsatlarına yönelik yaptığı duyuruda Chang'e-8 Ay görevi kapsamında küresel ortaklara 200 kilogramlık araştırma cihazı kaynağı ayrıldığını açıklamıştı. Bu duyurunun ardından toplam 41 işbirliği teklifi alındı.