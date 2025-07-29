Chery, Mısır\'da Beş Yeni Model Tanıttı

KAHİRE, 29 Temmuz (Xinhua) -- Çinli otomobil üreticisi Chery, Mısır pazarındaki varlığını güçlendirmek amacıyla pazartesi günü başkent Kahire'de düzenlediği lansman töreninde beş yeni modelini tanıttı. Törene katılan çok sayıda ziyaretçi, markanın yeni modellerini yakından inceleme fırsatı buldu.