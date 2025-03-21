CHP 21. Olağanüstü Kurultayı 6 Nisan'da

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, partisinin olağanüstü kurultay kararına ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Hiçbir kumpas, hiçbir engel bizi doğru bildiğimiz yoldan döndüremeyecektir. Bu yüzden 6 Nisan 2025 Pazar günü 21'inci Olağanüstü Kurultayımızı topluyoruz" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karası, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, CHP Parti Tüzüğü'nün kendisine verdiği yetkiye dayanarak partisini 6 Nisan'da olağanüstü kurultaya götürme kararı almasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Karasu X hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

" Cumhuriyet Halk Partisi; kurucusu ve ilk Genel Başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde ulusal bağımsızlığımızı kazanan, Cumhuriyetimizi kuran, ulusal birliğimizi sağlayan, Büyük önderimizin iki büyük eserinden birisidir. Değil kayyum atanması, kayyumla tehdit dahi edilemeyecek partidir. Hiçbir kumpas, hiçbir engel bizi doğru bildiğimiz yoldan döndüremeyecektir. Bu yüzden 6 Nisan 2025 Pazar günü 21'inci Olağanüstü Kurultayımızı topluyoruz. Örgütümüze hayırlı uğurlu olsun! Yaşasın Cumhuriyet Halk Partisi!"