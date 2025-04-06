CHP 21. Olağanüstü Kurultayı'nda Aday Başvuruları Tamamlandı

(ANKARA) - CHP'nin 21'inci Olağanüstü Kurultayı'nda Parti Meclisi (PM) için 181, Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) için 51 aday başvurdu.

CHP'nin 21'inci Olağanüstü Kurultayı, Yenimahalle'de Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde sürüyor.

Divan Başkanlığının oluşturulmasının ardından konuşmalar ve Genel Başkanlık seçimi yapıldı. Divan Başkanı Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Özgür Özel'in oy kullanan bin 276 delegeden bin 171'inin oyuyla yeniden Genel Başkanlığa seçildiğini açıkladı.

Genel Başkanlık seçiminden sonra PM ve YDK üyelikleri için, adaylardan başvurular alındı. PM için 181, YDK için de 51 adayın başvurduğu öğrenildi.

PM ve YDK üyelikleri için saat 19.00'da seçimlere geçilmesi bekleniyor.