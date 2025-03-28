CHP Adayı İmamoğlu'na Destek Eylemlerinde 71 Gözaltı - Son Dakika
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CHP Adayı İmamoğlu'na Destek Eylemlerinde 71 Gözaltı

Ankara'da CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrası düzenlenen eylemlerde 71 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerden 3'ü tutuklanırken, 31 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

28.03.2025 10:43  Güncelleme: 11:42
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Haber: Esra TOKAT

(ANKARA) - Ankara'da CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan ve tutuklanmasıyla devam eden eylemlerde gözaltına alınan 71 kişiden 3'ü tutuklanırken 31 kişi hakkında da adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakılmalarına karar verildi.

Ankara'da eylemlere katıldıkları için dün sabah şafak operasyonu ile 19 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 19 kişi "2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçundan savcılığa sevk edildi. İki kişi savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken 6 kişi tutuklanma talebiyle 11 kişi de adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Üç kişi tutuklandı

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimlği ise sorgulamanın ardından 3 kişiyi tutuklarken 14 kişiyi de yurt dışına çıkış adli kontrol tedbiriyle serbest bıraktı. 14 kişinin arasında konutu terk etmeme (ev hapsi) ve imza verme şeklinde adli kontrol tedbiri uygulananlar var.

Ev hapsi de verildi

23 Mart'ta Kızılay'daki eylemler sırasında gözaltına alınan 52 kişi dün adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 52 kişiden 35'i savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Savcılık 10 kişiyi tutuklamaya sevk ederken 7 kişi hakkında da adli kontrol tedbiri istedi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği ise 17 kişiyi adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. 17 kişinin arasında konutu terk etmeme (ev hapsi) ve imza verme şeklinde adli kontrol tedbiri uygulananlar var.

ODTÜ'den toplam 39 öğrenci hala gözaltında

ODTÜ'de kaldıkları yurtlardan ve kampüsten alınan ve Ankara Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü'nde tutulan 30 öğrencinin bugün mevcutlu şekilde adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

ODTÜ'de gece çadır kurup şarkı söyleyen öğrencilere yapılan müdahalede 9 öğrenci gözaltına alındı. 9 öğrencinin Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde tutulduğu öğrenildi.

Kaynak: ANKA

Ekrem İmamoğlu, Politika, 3-sayfa, Güncel, Ankara, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Adayı İmamoğlu'na Destek Eylemlerinde 71 Gözaltı - Son Dakika

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