CHP Antalya'da İmamoğlu ve Böcek'ten Güçlü Mesajlar - Son Dakika
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CHP Antalya'da İmamoğlu ve Böcek'ten Güçlü Mesajlar

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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Ekrem İmamoğlu'nun partisinin iktidarına işaret eden güçlü açıklamalar yaptı. 23 Mart ön seçimleri için Antalya'dan birlik çağrısı yapıldı.

09.03.2025 23:49  Güncelleme: 01:31
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(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "İktidarımızın ayak sesleri Toroslar'dan Akdeniz'e oradan da tüm Anadolu'ya ışık tutacak" dedi.

CHP'nin ön seçimle belirlenecek Cumhurbaşkanı aday adayı Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Antalya'da partililerle bir araya geldi. İmamoğlu'nun Antalya buluşmasında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı da birer konuşma yaptı.

Antalya'da Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki toplantıda konuşan Muhittin Böcek, partisinin 31 Mart seçimlerindeki başarısına değindi. Böcek, "Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in önderliğinde Cumhuriyet Halk Partimiz aldığı oylarla birinci parti olmuştur. Antalya'mızda 20 belediyenin 18'ini kaybedenleri Antalya ittifakı silkelemiştir. Ayrıca Antalya Büyükşehir Belediyesi'ni ilk defa iki kez üst üste kazanarak hep birlikte bir destan yazdık. 23 Mart ön seçimlerinde Karadeniz'in yiğit evladı Sayın Ekrem İmamoğlu Başkanımızı Toroslar'ın evlatları olarak bağrımıza basacağız. İktidarımızın ayak sesleri Toroslar'dan Akdeniz'e oradan da tüm Anadolu'ya ışık tutacaktır. 23 Mart Türkiye'ye baharı müjdeleyecek bir ön seçim olacaktır. Gençlere, kadınlara, emeklilere, çiftçilerimize, turizm emekçilerine ve tüm halkımıza umut olacaktır. Kurtuluş yok tek başına. Haydi hep birlikte görev başına. Kurtuluş yok tek başına, haydi Antalya'm, ön seçim için sandık başına" dedi.

Kamacı: Ne yaparlarsa yapsınlar demokratik yürüyüşümüzün önüne geçemeyecekler

CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı ise Ekrem İmamoğlu'nun Türkiye'nin umudu olduğu belirterek, şunları söyledi:

"Türk halkı sandığın önüne gelmesini bekliyor. Bugün sandığın iradesini yargı eliyle dizayn etmeye çalışanlar unutmasınlar ki halkın iradesinin üstünde hiçbir güç yoktur. Beş ayrı dava açarak yoktan bir şeyler yaratmaya çalışıyorlar ama bunun sonucu seçimdir. Çünkü sandık gelecek, halkın dertleri bitecek. Yoksulluk, yolsuzluk, adaletsizlik, liyakatsız ve otoriteci anlayışı bitecektir. CHP'de, masa başında dizayn edilen bir örgüt anlayışı yoktur. Örgütün emeği, halkın gücüyle büyüyen bir partidir. Örgütümüzün sesi duyulmalı ve iradesi yok sayılmamalıdır. Ön seçim partimizin namusudur. Kardeş CHP'yi kendi çıkarlarına göre dizayn etmek isteyenler biz örgütüne sırt çevirmez, örgütün iradesi birkaç kişinin elinde değildir, 1 milyon 700 bin üyenin elindedir. Sayın Başkanım bu yolda siz asla yalnız değilsiniz. Bizler de sizinle omuz omuza yürümeye ant içtik. Ama bu yürüyüşü engellemek isteyenler olabilir, olacaktır. Zaten oluyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar demokratik yürüyüşümüzün önüne geçemeyeceklerdir."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Antalya'da İmamoğlu ve Böcek'ten Güçlü Mesajlar - Son Dakika

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