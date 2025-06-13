CHP Bayburt'ta Miting Düzenliyor

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yarın Bayburt'ta düzenlenecek mitinge ilişkin mesaj paylaştı.
CHP, 14 Haziran Cumartesi 13.30'da Bayburt Genç Osman Stadı Önü'nde miting düzenleyecek. Genel Başkan Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yarın Bayburt'tayız. Adalet mücadelesinin ateşini Bayburt'tan yükselteceğiz." ifadelerini kullandı.
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