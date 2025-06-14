CHP Bayburt\'ta Umut Dolu Bir Miting Düzenledi

(BAYBURT) - CHP'nin Bayburt'ta düzenlediği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katılan Trabzon Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, "Bayburt'ta umutlarımız yeşerdi" dedi. CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol ise, "Artık kaleler partilerin değil, milletin kaleleri haline geliyor. Umutlu bir geleceği vaat edenlerin kaleleri oluyor. CHP de Türkiye'de bu umudu; gencine, işçisine, emeklisine vaat ediyor. İnşallah bu umutlar, CHP iktidarında gerçeğe dönüşecek" ifadelerini kullandı.

CHP'nin, Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na özgürlük ve erken seçim talebiyle başlattığı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin onuncu adresi Bayburt oldu.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya ve CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, miting sonrasında ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulundu.

Ahmet Kaya, yoğun yağmur ve doluya rağmen mitingdeki kalabalığa dikkati çekerek, "Uzun yıllar bu bölgede siyaset yapan biri olarak, hava şartlarının elverişsiz olmasına rağmen bugün Bayburt'ta bugüne dek gördüğüm en kalabalık, en görkemli, en güzel mitinge tanıklık ettik. Tüm Bayburtlu hemşerilerimize teşekkür ediyoruz. Bayburt'ta umutlarımız yeşerdi" dedi.

"Türkiye'ye umut vaat ediyoruz"

Yağmura rağmen alanı terk etmeyen kalabalığın coşkusuna dikkat çeken Ümit Erkol, "Yağmura rağmen hiç kimsenin dağılmaması, yağmurun gerçekten bereket getirdiği düşüncesine katılmamıza neden oldu" dedi. Erkol, Genel Başkan Özgür Özel'in alana gelen vatandaşlarla kucaklaştığını vurgulayarak, "Bizim için Bayburt'ta böylesine coşku dolu bir karşılama çok kıymetliydi. Gelen insan sayısı kadar alandaki coşku da çok önemliydi" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de siyasi dengelerin değiştiğine işaret eden Erkol, "Gerçekten Sayın Genel Başkan'ın da söylediği gibi, Türkiye değişiyor. Artık kaleler partilerin değil, milletin kaleleri haline geliyor. Umutlu bir geleceği vaat edenlerin kaleleri oluyor. CHP de Türkiye'de bu umudu vaat ediyor; gencine, işçisine, emeklisine… İnşallah bu umutlar CHP iktidarında gerçeğe dönüşecek" diye konuştu.