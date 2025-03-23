CHP Cumhurbaşkanı Adayı İçin Ön Seçimde Oylama Başladı - Son Dakika
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CHP Cumhurbaşkanı Adayı İçin Ön Seçimde Oylama Başladı

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CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını belirleyeceği ön seçim İstanbul'da başladı. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sürecin kurgulanmış bir operasyon olduğunu iddia etti. Ekrem İmamoğlu'nun gözaltındaki durumu da dikkat çekti.

23.03.2025 09:58  Güncelleme: 10:34
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Haber: Oktay YILDIRIM/Kamera: Mehmet ÇALPAR

(İSTANBUL) CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirleyeceği ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tek aday olduğu ön seçim kapsamında oy verme işlemi İstanbul'da da çok sayıda sandıkta başladı. İBB'nin Saraçhane'deki binasının önünde kurulan sandıkta oyunu kullanan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, partisinin İstanbul'da gerçekleştirdiği oy verme süreciyle ilgili açıklama yaptı. Çelik, CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirleme sürecine yönelik bir "operasyon" yürütüldüğünü belirtti. Çelik, "Bir zaman ayarlı operasyondu ve kurgulanmış bir tezgahtı. Sağlıklı düşünme kabiliyetini yitirmiş, Ankara'da bir iktidar, bir kişi sırf bu sandık buraya kurulmasın diye zaman ayarlı bir operasyon talimatı verdi." dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, gözaltına alınmasının 5'inci gününde hakimlik kararı bekleniyor. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, partisinin İstanbul'da gerçekleştirdiği oy verme süreciyle ilgili yaptığı açıklamada, CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirleme sürecine yönelik bir "operasyon" yürütüldüğünü söyledi. Çelik, "Bir zaman ayarlı operasyondu ve kurgulanmış bir tezgahtı. Sağlıklı düşünme kabiliyetini yitirmiş, Ankara'da bir iktidar, bir kişi sırf bu sandık buraya kurulmasın diye zaman ayarlı bir operasyon talimatı verdi." diye konuştu.

" Silivri'de 5-10 gün önce tadilat başlamış"

Çelik, Silivri Cezaevi'nden kendilerine gelen bilgileri aktararak," Burada 5-10 gün önce tadilat başladı. Yetkililer kendi arasında konuşuyor, gelenleri nereye yerleştireceğiz diye. Yani bir oyun kurgulanmış." ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınma sürecine dikkat çeken Çelik, operasyonun zamanlamasına ilişkin olarak, "Ne zaman gözaltına alındı Ekrem İmamoğlu? Dört gün önce sabah altıda. Gözaltı süresi kaç gün? Dört gün. Ne zaman bitti Ekrem İmamoğlu'nun gözaltı süresi? Bugün saat altıda. Sandık ne zaman kurulacaktı? Bugün saat 8'de" dedi.

"Fırsat vermedik, vermeyeceğiz"

Çelik, operasyonun temel amacının CHP'nin aday belirlemesini engellemek olduğunu savunarak, "Birinci amaçları buydu. Ama onlara fırsat vermedik, vermeyeceğiz. İşte bu sandık buraya kuruldu" diye konuştu.

CHP'nin Türkiye genelinde 81 ilde sandık kurduğunu belirten Çelik, "Sağlıklı bir biçimde oy kullanma işlemi başladı. Bu oy kullanma işlemi akşam saat 17'ye kadar devam edecek. Sizin aracılığınızla bütün Türkiye'yi oy kullanmaya davet ediyoruz." dedi.

Çelik, oy kullanma sonrası Saraçhane'ye davette bulunarak, "Neden Saraçhane'ye davet ediyoruz? Çünkü birinci amaçları bu sandık buraya kurulmasın, ikinci amaçları da bu operasyonlarla Saraçhane'ye çökme girişimi. Bunu da engellemek için buraya, Saraçhane'ye oylarını kullandıktan sonra İstanbulluları davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Sandıkların başına çocukları da davet ediyoruz"

Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, milletvekillerinin de oylarını kullanacaklarını söyledi. Ekrem İmamoğlu'nun çağrısıyla çocukların da çizdikleri resim ve yazdıkları duyguları sandıklara atabileceklerini belirten Çelik, "O yüzden sandıkların başına çocukları da davet etmiş oluyoruz" dedi.

Çelik, oy verme işlemi tamamlandıktan sonra sayım ve tutanak işlemlerinin titizlikle yürütüleceğini belirterek, "Tutanaklar ilçelere gidecek, bilişim sistemine girilecek. ve Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel belli bir saatten sonra da kaç üyenin oy kullandığını, kaç vatandaşın oy kullandığını bütün Türkiye'ye ilan edecek ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin cumhurbaşkanı adayını ilan edeceğiz" dedi.

Son olarak Ekrem İmamoğlu'nun Çağlayan Adliyesi'nde olduğunu hatırlatan Çelik, "Savcılıktan tutuklama talebiyle, hakimliğe sevk edilmişti ve hakimin kararını bekliyoruz şu anda." bilgisini paylaştı.

Saraçhane'deki sandıkta CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, Ordu Milletvekili Seyit Torun, Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, İBB Başkan Danışmanı avukat Ece Güner'in de aralarında bulunduğu partililer oylarını kullandı.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Ekrem İmamoğlu, Operasyon, Politika, İstanbul, 3-sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Cumhurbaşkanı Adayı İçin Ön Seçimde Oylama Başladı - Son Dakika

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