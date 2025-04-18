CHP Davası 3 Ekim'e Ertelendi

Haber: Edda SÖNMEZ

(İSTANBUL) CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda yöneticinin gözaltına alınması üzerine 19 Mart'ta başlayan Saraçhane eylemlerinde gözaltına alınan 99 kişinin yargılandığı İstanbul 62. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davanın duruşması 3 Ekim tarihine ertelendi.

Salon yetersizliği nedeniyle İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi salonunda yapılan duruşmanın sabahki oturumunda gazeteciler Ali Onur Tosun, Bülent Kılıç, Gökhan Kam, Zeyneb Ceren Kuray, Emre Orman, Yasin Akgül, Hayri Tunç ve Kurtuluş Arı ile yine avukat sanıklar Baran Nevzacanoğlu, Aziz Can Cengiz, Deniz Demirdögen ve Mine Erdost hakkındaki dosyanın ayrılmasına karar verilmişti.

Öğrencilerin ve avukatlarının savunmalarının tamamlanmasından sonra mahkeme 19.00 sıralarında ara verdi ve bir süre sonra kararını açıkladı. Bazı sanıklarla ilgili müzekkereler yazılmasına, sanık Onur Akay'ın savunması alındığından, hakkında çıkarılan yakalama emrinin kaldırılmasına karar verildi.

Mahkeme ayrıntılı bilirkişi incelemesi istedi

Ayrıca mahkeme, "iddianameye konu eylemlere ilişkin tüm kamera görüntülerinin temin edilerek gönderilmesi için ilgili birime yazılan müzekkerenin tekidine, kamera görüntülerinin teminini müteakip sanıkların teşhise esas fotoğraf ile olay anına ilişkin görüntülerin karşılaştırılarak sanıkların izinsiz gösteri yürüyüşlerine katılanlar arasında olup olmadığı, ilgili güvenlik birimleri tarafından dağılmaları yönünde ihtar yapılıp yapılmadığı ile ihtarın şekli itihariyle bulundukları konumdan ihtarın duyulup duyulmayacağı, ihtara rağmen ihtara uyulmaması üzerine kolluk kuvvetlerince zor kullanılıp kullanılmadığı, zor kullanılmasına rağmen dağılmamakta ısrar edip etmediği hususunda, her bir sanık bakımından tespit yapılarak rapor tanzimi için dosyanın alanında uzman bilirkişiye tevdiine" de karar verdi.

Sanık ve avukatlarının derhal beraat taleplerini de reddeden mahkeme, savunması alınan sanıkların takdiren bundan sonraki duruşmalardan vareste tutulmasına da karar vererek duruşmayı 3 Ekim tarihine erteledi.