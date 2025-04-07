CHP'de 21. Olağanüstü Kurultay Sonuçlandı: Genel Başkan Özgür Özel'in Listesi Firesiz Onay Aldı

(ANKARA) - CHP'nin sabaha karşı tamamlanan 21'inci Olağanüstü Kurultayı'nda, Genel Başkan Özgür Özel'in anahtar listesi delegelerden onay aldı. Böylece CHP tarihinde çarşaf liste usulüyle yapılan seçimlerde ilk kez bir Genel Başkanın anahtar listesi firesiz kabul edilmiş oldu. Kurultay öncesinde, 38'inci Olağan Kurultay'da delegelerin iradesiyle oluşmuş Parti Meclisi'nde köklü değişiklik yapmayacağı kulislere yansıyan Genel Başkan Özel'in yeni Parti Meclisi'nde 49 isim yerini korurken, 11 yeni isim görev alacak. CHP'nin yeni Parti Meclisi ilk toplantısını 12 Nisan Cumartesi günü yapacak. Bu toplantıda Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin de Parti Meclisi'nin onayına sunularak ilan edilmesi bekleniyor.

CHP'nin 21'inci Olağanüstü Kurultayı'nda Genel Başkan Özgür Özel'in anahtar listesi Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu seçimlerinden delegelerin onayını aldı. Özel'in 60 kişilik Parti Meclisi listesi ve 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu listesi firesiz kabul edilirken, CHP tarihinde çarşaf liste usulüyle yapılan seçimlerde ilk kez bir Genel Başkanın anahtar listesi "delinmeden" onay almış oldu.

Parti Meclisi'nde 11 yeni isim görev alacak

Kurultay öncesinde kulislere Kasım 2023'te yapılan 38'inci Olağan Kurultay'da delegelerin iradesiyle oluşmuş Parti Meclisi listesinde köklü değişiklik yapmayacağı yansıyan Genel Başkan Özel, 38'inci Olağan Kurultay'da oluşan Parti Meclisi listesinde kısmi revizyon gerçekleştirdi. Parti Meclisi'ndeki 49 isim yerini korurken, Parti Meclisi'nde 11 yeni isim görev alacak.

Buna göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde genel sekreter olarak görev yapması beklenen Volkan Demir'in yanı sıra, İlhan Uzgel, Emin Umut Dikili, Mehmet Tüm, Müslim Sarı, Orhan Sarıbal, Hüseyin Yaşar, Cem Aydın, Koza Yardımcı, Armağan Erdoğan ve Erbil Aydınlık yeni Parti Meclisi'nde görev almadı.

Parti Meclisi'nde görev alacak 11 yeni isim ise şöyle:

"Uygar Parçal, Burcu Mazıcıoğlu, Berna Özgül, Engin Özkoç, Niyazi Şen, Namık Tan, Mahmut Tanal, Berkay Gezgin, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Emine Uçak Erdoğan ve Bahattin Bahadır Erdem."

Genel Başkan Özgür Özel'in Yüksek Disiplin Kurulu için hazırladığı anahtar liste de delegelerin onayını almış oldu.

Cumartesi günü PM toplanacak, MYK ilan edilecek

Kurultay sonuçlarının kesinleşmesinin ardından Özgür Özel başkanlığındaki Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri 12 Nisan Cumartesi günü Anıtkabir'i ziyaret edecek. Ardından ilk toplantısını gerçekleştirecek olan Parti Meclisi'nde partinin yeni Merkez Yönetim Kurulu üyeleri de belirlenecek.

CHP'nin Eylül 2024'te değiştirilen yeni tüzüğü çerçevesinde Merkez Yönetim Kurulu'nda görev alacak hukuk, seçim, idari ve mali

işler, örgüt, yerel yönetimler, medya, halkla ilişkiler ve bilişimden sorumlu alanlardaki genel başkan yardımcıları, Özgür Özel'in önerisi üzerine Parti Meclisi'nin salt çoğunluğu ile belirlenecek.

Ancak, Kasım 2023 Kurultayında tüzükte böyle bir hüküm olmamasına karşın tüm MYK üyelerini Parti Meclisi'nin onayına sunan Özgür Özel'in Cumartesi günü yapılacak toplantıda da tüzükte PM'nin onayının zorunlu olmadığı genel başkan yardımcıları için de oylama talep etmesi ve tüm MYK'yı PM'ye oylatması bekleniyor.