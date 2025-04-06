CHP'de Denge ve Dayanışma Listesi Belli Oldu - Son Dakika
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CHP'de Denge ve Dayanışma Listesi Belli Oldu

CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nda Denge ve Dayanışma Listesi açıklandı, 9 milletvekili yer aldı.

06.04.2025 19:14
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(ANKARA) - CHP'nin 21'nci Olağanüstü Kurultayı'nda, dün Oğuz Kaan Salıcı'nın, Parti Meclisi (PM) seçimleri için çıkaracaklarını duyurduğu Denge ve Dayanışma Listesi'nde yer alan isimler belli oldu. Listede 9 milletvekili bulunuyor.

CHP'nin 21'inci Olağanüstü Kurultayı Yenimahalle'deki Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde toplandı. PM ile Yüksek Disiplin Kuruluna (YDK) üye olmak isteyen adayların başvuruları alınarak, kesinleşen liste açıklandı.

Öte yandan, CHP'de "muhalifler" olarak bilinen isimlerin yer aldığı "Denge ve Dayanışma Listesi" belirlendi. Milletvekilleri Faik Öztrak, Ali Öztunç, Hasan Öztürkmen, Mahir Polat, Oğuz Kaan Salıcı, Orhan Sarıbal, Deniz Demir, Mustafa Adıgüzel ve Ali Karaoba'nın yer aldığı Denge ve Dayanışma Listesi'nde CHP'nin 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik de yer alıyor.

Denge ve Dayanışma Listesi'ndeki PM için aday olan isimler şöyle:

Nihat Arda Mercan, Gonca Yelda Orhan, Kemal Özkiraz, Faik Öztrak, Ali Öztunç, Filiz Öztürk Çelik, Hasan Öztürkmen, Aysun Palalı Köktaş, Emeç Aksoy Parlak, Hakkı Anıl Pektaş, Mahir Polat, Oğuz Kaan Salıcı, Müslim Sarı, Orhan Sarıbal, Selçuk Sarıyar, Hüseyin Saygılı, Mustafa Tunç Soyer, Yaren Dicle Soysal, Esat Şengül, Didem Temel, Gaye Usluer, Ahmet Hakan Uyanık, Hasan Efe Uyar, Deniz Uzunyayla, Kazım Yağmur, Koza Yardımcı, Ahmet Yeşil, Hüseyin Yıldız, Mustafa Adıgüzel, Bedri Ağaç, Bülent Demiray Aydın, Yusuf Baştuğ, Özlem Becan, Barış Bektaş, Nevaf Bilek, Celal Çelik, Deniz Demir, Adem Demir, Sertaç Demirel, Birsen Derdiyok, Muharrem Doğan, Özlem Erkan, Semih Esen, Ayten Gülsever, Umut Güngör, Bülent Gürsoy, Ali Karaoba, Sinan Kaya, Sezgin Kaya, Cevahir Kılıç, Hasan Kamil Korkmaz, Emrah Köksal.

YDK için ise Zuhal Mercan, Ebru Okay, Sevilhan Yılmaztürk Sağlam, Ali Yücal, Yiğit Acar, Arif Burak Adanur, Sabri Arpaç, Recep Bulut, Tayfun Ceyhan, Onur Sergen Doğan, Çetin Düzce, Fezayir Karadağ ve Selim Karahan aday gösterildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP'de Denge ve Dayanışma Listesi Belli Oldu - Son Dakika

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