CHP'den AK Parti'ye Teşvik Eleştirisi - Son Dakika
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CHP'den AK Parti'ye Teşvik Eleştirisi

Deniz Yavuzyılmaz, AK Parti'nin iki termik santrale 940 milyon lira teşvik ödediğini belirtti.

23.02.2025 11:11
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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, " AK Parti'nin Kolin'e ait Soma Kolin Termik Santrali ve Kazancı Holding'e ait Bolu Göynük Termik Santrali'ne, 940 milyon lira 'özel bir teşvik' ödemesi yaptığını tespit ettik. Bu teşvik tutarı 42 bin 526 adet asgari ücrete veya 64 bin 966 emekli maaşına denk geliyor. Bunun adı soygundur" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı "AK Parti'nin vatandaşın dikkatinden kaçırmaya çalıştığı gerçekler-7" başlıklı paylaşımında şunları kaydetti:

"AK Parti'nin Kolin'e ait Soma Kolin Termik Santrali ve Kazancı Holding'e ait Bolu Göynük Termik Santraline, 940 milyon lira 'özel bir teşvik' ödemesi yaptığını tespit ettik.

EPDK 2024 yılında aldığı bir kararla, sözleşmelerinde ürettiği elektrik miktarına göre devlete rodövans ödemesi yapan yerli kömür kullanan santrallere, bu ödemelerinin üçte birinin geri ödenmesi karar verdi.

İlk bakışta yerli kömür kullanılması teşvik ediliyor gibi görünse de, gerçek bambaşkaydı. Zira 2024 yılı kapasite mekanizması ödemeleri kapsamına alınan yerli kömür kullanan toplam 25 termik santralden, nasıl oluyorsa sadece 2'sinin sözleşmeleri bu özel teşvik hükmünden yararlanma şartlarına uyuyordu.

Anlaşılıyor ki, EPDK Kararı'nın ilgili maddesi zaten bu teşviki sadece Kolin ve Kazancı alsın diye dizayn edilmişti.

2024 yılında Kolin'e ödenen bu özel teşvikin tutarı 765 milyon lira, Kazancı Holding'e ödenen özel teşvik tutarı 175 milyon lira. İki şirkete ödenen özel teşvik tutarı toplamı 940 milyon lira.

"Bunun adı soygundur"

Bu teşvik tutarı 42 bin 526 adet asgari ücrete veya 64 bin 966 emekli maaşına denk geliyor. Bunun adı soygundur!"

Kaynak: ANKA

Deniz Yavuzyılmaz, AK Parti, Politika, Ekonomi, Enerji, Güncel, Son Dakika

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