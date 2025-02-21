CHP'den 'Askıda Buğday' Projesine Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

CHP'den 'Askıda Buğday' Projesine Tepki

Erhan Adem, çiftçinin zorluklarını vurgulayarak tarım politikalarının reform edilmesi gerektiğini belirtti.

21.02.2025 09:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin başlattığı "Askıda 9 Gülek Buğday" projesine tepki göstererek, "Askıda buğday değil, bolluk içinde buğday konuşmalıydık. Çiftçi ürettiğiyle geçinemiyor, vatandaş ekmeğe muhtaç hale geliyor. Tarım politikaları iflas etmişken çözüm bağış kampanyaları olamaz. Çiftçiye, vatandaşa hakkını verecek bir sistem lazım" ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin başlattığı "Askıda 9 Gülek Buğday" projesine tepki gösterdi. Adem yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"'Askıda buğday' değil, 'bolluk içinde buğday' konuşmalıydık. Çiftçi ürettiğiyle geçinemiyor, vatandaş ekmeğe muhtaç hale geliyor. Tarım politikaları iflas etmişken çözüm bağış kampanyaları olamaz. Çiftçiye, vatandaşa hakkını verecek bir sistem lazım. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin başlattığı 'Askıda 9 Gülek Buğday' projesi, Türkiye'de tarımın geldiği acı tabloyu gözler önüne seriyor. Çiftçilerimiz, artan maliyetler nedeniyle üretmekte zorlanırken, vatandaşlarımız temel gıda maddelerine ulaşmakta giderek daha fazla sıkıntı yaşamaktadır. Burada bir dayanışma meselesinden çok daha büyük bir tarım politikası sorunu vardır.

"Üretimi teşvik eden adımları atmalıyız"

Bugün tarımda ithalata dayalı politikalar, çiftçiyi desteklemeyen uygulamalar ve artan maliyetler nedeniyle ülkemiz kendi kendine yeten bir tarım ekonomisini kaybetme noktasına gelmiştir. Çiftçiyi üretmek yerine bağış yapmaya teşvik eden bir sistem, sürdürülebilir değildir. Asıl çözüm, çiftçiye maliyetlerini karşılayabileceği destekleri sağlamak, üretimi artıracak politikaları hayata geçirmek ve vatandaşın uygun fiyatlı gıdaya ulaşımını garanti altına almaktır. İktidarın yanlış tarım politikaları sonucu bu noktaya gelinmiştir ve bu tablodan çıkış için geçici çözümler değil, köklü reformlar gerekmektedir. Çiftçinin ve vatandaşın refah içinde olduğu, üretimin arttığı, gıda güvenliğinin sağlandığı bir Türkiye için tarımı bir yardım meselesi olarak görmekten vazgeçip, üretimi teşvik eden adımları atmalıyız."

Kaynak: ANKA

Devlet Bahçeli, Erhan Adem, Politika, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'den 'Askıda Buğday' Projesine Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:31 İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan canlı yayında ortalığı karıştıracak Galatasaray sözleri İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan canlı yayında ortalığı karıştıracak Galatasaray sözleri
19:16 İsviçre, PKK’nın Gizli Faaliyetlerini Açıkladı İsviçre, PKK'nın Gizli Faaliyetlerini Açıkladı
19:02 Canlı anlatım 4 gol var, tempo inanılmaz Canlı anlatım! 4 gol var, tempo inanılmaz
18:51 Borsa İstanbul’da sert düşüş Borsa İstanbul'da sert düşüş
18:13 Suriye’de Ahmed Şara’ya ilk muhalefet babasından: Büyük hata olur Suriye'de Ahmed Şara'ya ilk muhalefet babasından: Büyük hata olur
09:05 Şevval Sam’dan şaşırtan imaj değişikliği: Benim için büyük bir yenilik Şevval Sam'dan şaşırtan imaj değişikliği: Benim için büyük bir yenilik
09:00 Elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi Bakan Bayraktar’dan yanıt geldi Elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi? Bakan Bayraktar'dan yanıt geldi
08:52 Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 45 kuruş zam gelmesi bekleniyor Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 45 kuruş zam gelmesi bekleniyor
08:48 Pençe-Kilit bölgesinde bir asker şehit oldu Pençe-Kilit bölgesinde bir asker şehit oldu
08:46 Demet Özdemir, Eşref Rüya için şarkıcı oldu: Kelepçe detayı kafaları karıştırdı Demet Özdemir, Eşref Rüya için şarkıcı oldu: Kelepçe detayı kafaları karıştırdı
08:42 Ticaret Bakanlığı acımadı Ceza üstüne ceza yağdı Ticaret Bakanlığı acımadı! Ceza üstüne ceza yağdı
08:40 Galatasaray elendi İşte UEFA ülke puanında son durum Galatasaray elendi! İşte UEFA ülke puanında son durum
08:36 Netflix, Meksika’ya 1 milyar dolar yatırım yapacak Netflix, Meksika'ya 1 milyar dolar yatırım yapacak
08:36 Kızıl Goncalar’da iki oyuncu birden diziye veda ediyor Kızıl Goncalar'da iki oyuncu birden diziye veda ediyor
07:15 İstanbul’da beklenen kar fırtınası başladı İstanbul'da beklenen kar fırtınası başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2025 21:32:33. #1.11#
SON DAKİKA: CHP'den 'Askıda Buğday' Projesine Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.