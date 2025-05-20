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CHP'den Bakan Tekin'e Tepki

Gamze Taşçıer, Milli Eğitim Bakanı'nın karma eğitim açıklamalarını eleştirerek laik eğitim vurgusu yaptı.

20.05.2025 19:44
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(ANKARA)-CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşçıer Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in karma eğitim değerlendirmesine ilişkin, " Türkiye'nin gerçek ihtiyacı, karma eğitimi hedef alarak gericiliği beslemek değil, bilimsel, laik ve eşitlikçi bir eğitim politikasını güçlendirmektir. Çağdaş Türkiye idealinden bu kadar korkanların, kız çocuklarının eğitim hakkına engel olmasın da Cumhuriyet'in temel değerlerini yozlaştırmasına da asla izin vermeyeceğiz." dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in bir televizyon programında karma eğitime ilişkin olarak sarf ettiği, "Bazı veliler  kız çocuklarını erkek çocuklarla aynı okula göndermek istemiyor. O zaman veliyi ikna etmek için biz, gerekirse kız okulları da açabilmeliyiz, veli isterse çocuğunu kız okullarına gönderebilmeli, isterse erkeklerin gittiği okullara gönderebilmeli" sözlerine tepki gösterdi. Taşçıer, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bakan Tekin'in eğitimle bağını bu denli koparması şaşırtıcı değil. Zira asıl meselesi eğitim değil. Açıkça 'Laikliğe karşıyım' diyemediği için, laik ve çağdaş eğitimin temeli olan karma eğitim modelini hedef alarak, kendi ideolojik gündemini topluma dayatıyor. Oysa karma eğitim; cinsiyet eşitliğinin, bilimselliğin, laikliğin ve çağdaş bir toplumun vazgeçilmez temelidir. Bugün ilk ve ortaokul çağındaki kız çocuklarının net okullaşma oranı erkek çocuklarından yüksekken Bakan Tekin bu çıkışıyla, Cumhuriyet'in aydınlanma ve eşitlik ilkelerine açıkça meydan okuyor. Türkiye'nin gerçek ihtiyacı, karma eğitimi hedef alarak gericiliği beslemek değil, bilimsel, laik ve eşitlikçi bir eğitim politikasını güçlendirmektir. Çağdaş Türkiye idealinden bu kadar korkanların, kız çocuklarının eğitim hakkına engel olmasın da Cumhuriyet'in temel değerlerini yozlaştırmasına da asla izin vermeyeceğiz."

Kaynak: ANKA

Milli Eğitim Bakanı, Yusuf Tekin, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'den Bakan Tekin'e Tepki - Son Dakika

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