CHP'den Çayırhan Satışına Sert Tepki

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Çayırhan Termik Santralı ve maden sahasının 20 milyar lira karşılığında satılmasına tepki göstererek "Bu ülkenin kaynaklarını yıllardır yandaşlara peşkeş çektiniz, doymadınız. Ey savcılar, talimatla siyasi soruşturma açacağınıza, kamuyu zarara uğratanlara soruşturma açın" dedi.

Çayırhan Termik Santrali ve Maden Ocağı'nın özelleştirilmesine ilişkin ihaleyi en yüksek 20 milyar Türk lirası teklifle Akçadağ İnşaat Enerji Madencilik aldı.

CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Çayırhan Termik Santralı ve maden sahasının satılmasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, şöyle denildi:

"Bu ülkenin kaynaklarını yıllardır yandaşlara peşkeş çektiniz, doymadınız. Sıkıştıkça halkın geleceğini satmaktan, Cumhuriyet'in mirasını talan etmekten vazgeçmediniz. Ey savcılar, talimatla siyasi soruşturma açacağınıza, kamuyu zarara uğratanlara soruşturma açın. Bu talanı unutmayacağız, halkın olanı halka geri vereceğiz."