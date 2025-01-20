CHP\'den Cem Aydın Tepkisi

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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın hakkında soruşturma başlatılmasının yargının siyasallaşmasına ve oluşturulmak istenen korku atmosferine son örnek olduğunu belirterek, "Yıldıramazsınız, korkutamazsınız, sindiremezsiniz" ifadelerini kullandı.

Gökan Zeybek, CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın hakkında kamu görevlisine hakaret suçlamasıyla soruşturma başlatılmasına, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla tepki gösterdi.

Zeybek, şunları kaydetti:

"Parti Meclisi Üyemiz, CHP Gençlik Kolu Genel Başkanımız Cem Aydın'ın bir sosyal medya paylaşımı sebebiyle sabah saatlerinde gözaltına alınması, yargının siyasallaşmasına; oluşturulmak istenen korku atmosferi çabalarına son örnektir. Cumhuriyet Halk Partisi'nde mücadele eden herkes görevine ateşten gömleği giyerek başlar. Yıldıramazsınız, korkutamazsınız, sindiremezsiniz. Bu gözaltı, Sayın Cem Aydın'ın ifadelerini doğrular niteliktedir. Sürecin takipçisiyiz."