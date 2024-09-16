CHP'den Dördüncü Madde Uyarısı - Son Dakika
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CHP'den Dördüncü Madde Uyarısı

Gökçe Gökçen, dördüncü maddeye dokunulmayacağına dair uyarıda bulundu ve eleştirilerde bulundu.

16.09.2024 13:51
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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, "Birileri çıkmış, 'Dördüncü madde değişmeli' diyor. 'Ahmağa anlatır gibi anlattım' diyor. Cumhuriyeti, laikliği, hukuk devletini güvence altına alan maddeler bunlar. Bunlar bayrağı, başkenti belirleyen maddeler. Domuz bağcılara, kadın katillerine Bilal'e anlatır gibi anlatıyoruz: İlk dört maddeye dokunulacak hiçbir masada yokuz" dedi.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, katıldığı bir televizyon programında, CHP'ye yönelik olarak "Ahmağa anlatır gibi tek tek söyledim buna rağmen anlamamakta ısrar ediyorlar. Biz, 'Anayasa'nın dördüncü maddesi olmasın' diyoruz. Bir daha söylüyorum, altını çizerek söylüyorum: İlk dört madde değil, dördüncü madde, tamam mı" ifadelerini kullanmıştı.

Gökçe Gökçen, Yapıcıoğlu'nun bu ifadelerine yanıt verdi. Gökçen, şunları söyledi:

'Birileri çıkmış, 'Dördüncü madde değişmeli' diyor. 'Ahmağa anlatır gibi anlattım' diyor. Cumhuriyeti, laikliği, hukuk devletini güvence altına alan maddeler bunlar. Bunlar bayrağı, başkenti belirleyen maddeler. Halkın sorunlarının üstü örtülsün, Erdoğan'a yeni bir yol açılsın diye kurmak istedikleri masanın dört ayağından üçü eksik. Anayasa'nın ilk üç maddesi eksik. Anayasa Mahkemesi kararları uygulanmadan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uyulmadan, değiştirilemez maddelere dokunma cüreti gösterilirken yeni bir anayasa konuşulamaz. Domuz bağcılara, kadın katillerine Bilal'e anlatır gibi anlatıyoruz: İlk dört maddeye dokunulacak hiçbir masada yokuz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP'den Dördüncü Madde Uyarısı - Son Dakika

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