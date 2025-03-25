CHP'den Eğitim Sen'a Soruşturmaya Tepki - Son Dakika
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CHP'den Eğitim Sen'a Soruşturmaya Tepki

CHP'li Özçağdaş, Eğitim Sen'e yönelik soruşturmayı hukuken dayanaksız ve hedef gösterme olarak niteledi.

25.03.2025 16:57
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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, aldıkları bir günlük "hizmet üretmeme" kararı nedeniyle Eğitim Sen Merkez Yürütme Kurulu hakkında adli soruşturma başlatmasına ilişkin, "Bu soruşturma gerçeklerin saptırılmasıdır, hukuken dayanaksızdır ve Eğitim Sen'i hedef göstermek dışında bir amaca hizmet etmemektedir. Bu sebeple MYK üyeleri hakkında 'suç işlemeye alenen tahrik etme' gerekçesiyle soruşturma başlatılması kabul edilemez" dedi.

CHP Milli Eğitim Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Özçağdaş, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının bir günlük "hizmet üretmeme" kararı aldığını açıklayan Eğitim Sen Merkez Yürütme Kurulu hakkında soruşturma başlatması üzerine yazılı açıklama yaptı.

Özçağdaş'ın açıklaması şöyle:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bir günlük 'hizmet üretmeme' kararı aldığını açıklayan Eğitim Sen Merkez Yürütme Kurulu hakkında soruşturma başlattı. Bir eğitim sendikasının üniversitelerde yaşanan demokratik olaylara karşı yürütülen baskı ve zulüm karşısında 'akademik faaliyetlerin sağlıklı olarak sürdürülememesi' gerekçesiyle bir günlük 'hizmet üretmeme' kararı almasından daha doğal ne olabilir?

"Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz"

Uluslararası Sözleşmeler ve Anayasamızda güvence altına alınan, yargısal içtihatlarla da tereddütsüz olarak korunan, 'örgütlenme özgürlüğü' ve 'sendikal faaliyet hakkı' kapsamında öğretim elemanları 'iş bırakma' eylemi yapma hakkına sahiptir. Bu soruşturma gerçeklerin saptırılmasıdır, hukuken dayanaksızdır ve Eğitim Sen'i hedef göstermek dışında bir amaca hizmet etmemektedir. Bu sebeple MYK üyeleri hakkında 'suç işlemeye alenen tahrik etme' gerekçesiyle soruşturma başlatılması kabul edilemez. Baskı ve yıldırmalarınız karşısında haksızlığa dur diyerek tepkisini ortaya koymak isteyen sendikalarımızın, gençlerimizin, her vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP'den Eğitim Sen'a Soruşturmaya Tepki - Son Dakika

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