CHP'den Erişim Engeline Tepki

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, CHP'nin boykot sitesine üçüncü kez erişim engeli getirilmesine tepki gösterdi.

Bulut sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Boykotlu markaları listelediğimiz 3. web sitemiz 'boykotyap.org'a da erişimi engellemişler. Vatandaşın demokratik hakkını kullanmasına bile izin yok. Milletin ne alıp ne almayacağına da mı Saray karar verecek? Bu kadar mı korkuyorsunuz halkın tercihinden!" dedi.