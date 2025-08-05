CHP\'den Erken Seçim Çağrısı

CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, "Bu ülkeyi nasıl yöneteceğimizi, nasıl bir yönetim anlayışı sergileyeceğimizi temel politikalardan başlayarak, mikro politikalara kadar oluşturup, kamuoyuyla paylaşacağız." dedi.

CHP'nin Ağustos Ayı Saha Çalışma Programı'na ilişkin Ankara Kent Konseyi'nde düzenlenen toplantıya, CHP milletvekilleri Nimet Özdemir, Utku Çakırözer, Zeynel Emre, Parti Meclisi üyeleri, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, ilçe başkanları ve partililer katıldı.

Programa ilişkin açıklama yapan CHP Ankara İl Başkanı Erkol, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, "2 Kasım'da erken seçim yapılması" çağrısında bulunduğunu anımsatarak, toplumun çeşitli katmanlarından da bu çağrının destek bulduğunu savundu.

CHP'li belediyelere yönelik yürütülen soruşturmalar hakkında eleştirilerde bulunan Erkol, "Halkın karar vereceği yer seçimdir, sandıktır." dedi.

Saha çalışmalarında "neden erken seçim istediklerini" anlatacaklarını belirten Erkol, "Toplumun beklentilerini ve taleplerini bir kez daha alarak, yeniden kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz." diye konuştu.

Erkol, saha çalışmaları kapsamında ilçe örgütleri, sivil toplum kuruluşları, kanaat önderleri ve halkla görüşmeler yapacaklarını anlatarak, "Cumhurbaşkanı Adayı" olarak belirledikleri, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu için açılan seçim ofislerini de ziyaret edeceklerini dile getirdi.

CHP'nin parti programının yenileneceğini vurgulayan Erkol, saha çalışmalarında parti programına da katkı sağlayacak veriler toplayacaklarını bildirdi.

Erkol, "Bu ülkeyi nasıl yöneteceğimizi, nasıl bir yönetim anlayışı sergileyeceğimizi temel politikalardan başlayarak, mikro politikalara kadar oluşturup, kamuoyuyla paylaşacağız." ifadesini kullandı.