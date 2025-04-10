CHP'den Gençlerin Tahliyesine Destek - Son Dakika
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CHP'den Gençlerin Tahliyesine Destek

Gökçen, suçsuz gençlerin tahliyesinin haksızlıkların sona ermesi gerektiğini vurguladı.

10.04.2025 18:12
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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Berkay Gezgin'in de aralarında bulunduğu 102 genç hakkındaki tahliye kararına ilişkin, "Bu suçsuz insanlar bir gün bile tutuklu kalmamalıydı. Gençler anayasal haklarını kullandılar. İmamoğlu'na yapılan haksızlığı kendilerine yapılmış gördüler. Hakkını kullandığı için hedef gösterilen, böyle büyük bir haksızlığa uğrayan hiçbir yurttaşımızı yalnız bırakmayacağız" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Gökçen, şunları kaydetti:

"Çok sayıda gencin tahliyesi haberlerini alıyoruz. Tıpkı Mahir Polat'ın cezaevinden çıkması gibi geç de olsa memnuniyet verici. Ancak bu suçsuz insanlar bir gün bile tutuklu kalmamalıydı. Gençler anayasal haklarını kullandılar. İmamoğlu'na yapılan haksızlığı kendilerine yapılmış gördüler. Gözaltında aç, susuz bırakıldılar, hakaretlere uğradılar. Bir genç kadın taciz edildi. Bir kısmı bir cezaevinden öbürüne, bir koğuştan öbürüne nakledilirken temel ihtiyaçlarına bile günlerce erişemediler. Öğrenciler kitaplarına günlerce erişemediler. Aileleriyle iletişim kuramayanlar var, yakınlarına haber veremeyenler oldu. Ters kelepçeyle saatlerce tutulanların, gözaltına alınırken darp edilen gençlerin yüzlerinde ve bileklerindeki izleri gözümüzle gördük. İhtiyaç duyan herkesin hukuki işlemleri için yardımcı olan tüm avukat meslektaşlarımıza, hukuk komisyonlarımıza ve barolarımıza, gençleri cezaevinde yalnız bırakmayarak tek tek ziyaret eden bütün milletvekillerimize teşekkür ediyorum.

Bunların hepsi başlı başına hak ihlalleridir. Hepsi kayıtlara geçti ve geçecek. Hakkını kullandığı için hedef gösterilen, böyle büyük bir haksızlığa uğrayan hiçbir yurttaşımızı yalnız bırakmayacağız. Kanunsuz suç işleyip 'Yanıma kalır' diye düşünen varsa çok yanıldığını hatırlatıyorum. Tahliye edilen gençlere geçmiş olsun diyor, tüm gençlerin tahliye edilmesi çağrımızı yineliyorum. Gençleri serbest bırakın."

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP'den Gençlerin Tahliyesine Destek - Son Dakika

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