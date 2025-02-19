CHP'den Gençlik Buluşmaları

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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıç, gençliğin gerçek sorunlarını, gerçekçi bir şekilde masaya yatırdıklarını belirterek, "Gençlerin sesi duyulmadan, onların talepleri dikkate alınmadan güçlü bir gelecek inşa edilemez. İhtiyaçlarımızı doğrudan muhataplarıyla konuşuyor, çözüm politikaları geliştiriyoruz. Yani aslında geleceğin Türkiye'sini ilmek ilmek birlikte örüyoruz" dedi.

Gençlerin sorunlarına dikkati çekmek ve çözüm yolları üretmek amacıyla Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın ve gençlik örgütüyle birlikte "Söz Bizde" buluşmalarını başlattıklarını duyuran CHP Genel Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıç, gençlik örgütleriyle birlikte Türkiye'nin dört bir yanında gençlerle bir araya geldiklerini belirtti.

Kılıç, bu buluşmaların gençlerin sesini duyurmak, yaşadıkları sıkıntıları doğrudan aktarmalarını sağlamak ve ortak çözümler geliştirmek açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Ekonomik kriz, hayat pahalılığı, mülakat sistemi, işsizlik, fırsat eşitsizliği ve gelecek kaygısı gibi konuların gençlerin gündeminde ilk sıralarda yer aldığını belirten Kılıç, bu sorunları görmezden gelmenin mümkün olmadığını ifade etti.

Konuya ilişkin açıklama yapan Kılıç, şunları kaydetti:

"Pahalılık, mülakatlar, işsizlik, imkansızlıklar, kaygılarımız, hayallerimiz, umutlarımız… Hepsini hep beraber konuşuyoruz. Gençliğin gerçek sorunlarını, gerçekçi bir şekilde masaya yatırıyoruz. Çünkü gençlerin sesi duyulmadan, onların talepleri dikkate alınmadan güçlü bir gelecek inşa edilemez. İhtiyaçlarımızı doğrudan muhataplarıyla konuşuyor, çözüm politikaları geliştiriyoruz. Yani aslında geleceğin Türkiye'sini ilmek ilmek birlikte örüyoruz. Bu çalışmada en çok sizin desteğinize ihtiyacımız var. Yaşadığınız sorunları, aklınızdaki güzel fikirleri, nasıl bir ülkede yaşamak istediğinizi ilk elden sizden öğrenmek istiyoruz. Başlattığımız bu yolculukta sizin de yer almanızı, sözümüze söz katmanızı istiyoruz. Görüşlerinizi, önerilerinizi bize iletin, geleceğimizi birlikte kuralım! Çünkü söz bizde, söz gençlikte."