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CHP'den Gözaltı Tepkisi

Gamze Taşcıer, gazetecilerin gözaltına alınmasını siyasi kumpas olarak nitelendirdi.

10.04.2025 13:04
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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, "Meselenin 'tehdit' ve 'şantaj' olmadığını çok iyi biliyoruz. Ekrem İmamoğlu ve çalışma arkadaşlarına yönelik siyasi kumpası ortaya çıkardıkları için yargı sopasıyla sindirilmek isteniyorlar. İktidar, gerçeği yazanlardan korkuyor. Korksunlar. Bu ülkenin onurlu gazetecileri boyun eğmez" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, gazeteci Timur Soykan ve Murat Ağırel'in bu sabah saatlerinde gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Taşcıer'in sosyal medya paylaşımı şöyle:

"AKP yargısı, tek adam rejiminin karanlık düzenini ifşa eden gazetecileri susturmak için düşman ceza hukuku uyguluyor. Bugün savcılığa giderek ifade verecekleri bilinen Murat Ağırel ve Timur Soykan'ın şafak baskınıyla gözaltına alınması, korku rejiminin göstergesidir. Meselenin 'tehdit' ve 'şantaj' olmadığını çok iyi biliyoruz. Ekrem İmamoğlu ve çalışma arkadaşlarına yönelik siyasi kumpası ortaya çıkardıkları için yargı sopasıyla sindirilmek isteniyorlar. İktidar, gerçeği yazanlardan korkuyor. Korksunlar. Bu ülkenin onurlu gazetecileri boyun eğmez."

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Kaynak: ANKA

Gamze Taşcıer, Politika, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'den Gözaltı Tepkisi - Son Dakika

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