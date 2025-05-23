CHP'den İBB Operasyonuna Sert Tepki

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik düzenlenen 4. dalga operasyona, "Sandıkta yenemediğinizi mahkeme salonlarında yenmek için mücadele ediyorsunuz. Ancak sonuçta yine biz kazanacağız, millet kazanacak" tepkisini gösterdi.

İBB'ye yönelik 4. dalga operasyonda 49 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Erhan Adem, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"İBB'ye yaptığınız her dalga operasyonun sonu fiyasko ile sonuçlanıyor. Suç unsuruna ulaşamadıkça, göz altına alınan kişi sayısını türlü bahanelerle artırıyorsunuz. Sandıkta yenemediğinizi mahkeme salonlarında yenmek için mücadele ediyorsunuz. Ancak sonuçta yine biz kazanacağız, millet kazanacak."