CHP'den İBB Operasyonuna Tepki

(İSTANBUL) - CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İBB'ye yönelik gerçekleşen 4'üncü operasyonda 25 kişi hakkında tutuklama kararı verilmesine tepki gösterdi.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ekrem Başkanımızı ve yakın çalışma arkadaşlarını hedef alan sistemli bir hukuksuzlukla karşı karşıyayız. Aylardır devam eden bu hukuksuz uygulamalar, siyaseten rekabet edemediği partimizi ve Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu'nu yargı sopasıyla engellemeye çalışan iktidarın sefaletini gösteriyor. Üzgünüz, aynı zamanda öfkeliyiz. Herkes için adalet, hepimiz için hukuk önünde eşitlik ve gerçek bir demokrasi inşa edene kadar bu kirli düzenle mücadele edeceğiz!" ifadelerini kullandı.