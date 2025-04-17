CHP'den İmamoğlu İçin İmza Kampanyası Daveti

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(ANKARA) - CHP Ankara İl Başkanlığı, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması ve erken seçim için başlatılan imza kampanyasına imza vermek isteyen vatandaşları, CHP Genel Merkez'e davet etti. CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, "Bugün, 'Partiyle dayanışmayı öne çıkaralım' dedik. Partiye karşı birtakım saldırılar var. 'O saldırılara karşı duruşumuzu gösterelim' dedik. Bugün daha çok partiyle dayanışma öne çıkacak" dedi.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması ve erken seçim sandığının gelmesi için 30 Mart'ta başlatılan imza kampanyası devam ediyor. Hedefin 28 milyon imza olduğu kampanyada şu ana kadar 10 milyon imza toplandı. CHP Ankara İl Başkanlığı'ndan dün yapılan duyuruda, tüm vatandaşlar bugün saat 10.00 itibarıyla CHP Genel Merkezi'ne, İmamoğlu için imza vermeye davet edildi. Sabah saatlerinde CHP Genel Merkezi önüne kurulan standlarda, saat 19.00'a kadar CHP'ye üye olmak isteyen vatandaşlar üye olabilecek ve imza verilebilecek.

CHP Lideri Özgür Özel'in de Silivri cezaevi ziyaretinin ardından Ankara'ya gelerek partisinin genel merkezindeki programa katılması bekleniyor.

"Saldırılara karşı duruşumuzu gösterelim dedik"

CHP Genel Merkezi önündeki atmosferi ANKA Haber Ajansı'na değerlendiren CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, bugünün partiye karşı düzenlenen saldırılara bir cevap niteliğinde olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Atmosfer çok güzel. Aslında bütün sokaklarda, caddelerde, her yerde atmosfer güzel. Bugün, 'Partiyle dayanışmayı öne çıkaralım' dedik. Partiye karşı birtakım saldırılar var. 'O saldırılara karşı duruşumuzu gösterelim' dedik. Onun için genel merkeze davet ettik. Birazdan buranın dolacağını, taşacağını, çok daha kalabalık, renkli görüntülere sahne olacağını düşünüyorum. İnşallah adayımız da özgürlüğüne kavuşturacağız ve ilk seçimde aramızda olacak.

"Ayna anda 100 noktada daha standlarımız var"

Bugün bahçede çok sayıda imza atan insan göreceksiniz ama bir kısmı da daha önce imza atan insanlar olduğu için gelenlerin hepsi imza atmayacak. Onun da bir yanılgı yaratmamasını isterim. Bugün daha çok partiyle dayanışma öne çıkacak. Aynı anda yaklaşık 100 noktada daha şu anda Ankara'da standlarımız var. Orada da imza kampanyası büyük bir hızla devam ediyor. Artarak sürecek bu. Hedefimiz önce dayanışma sandıklarında kullanılan oya erişmek, daha sonra da dayanışma sandıklarında kullanılan oyun iki katına çıkmak. 28 milyon rakamını Sayın Genel Başkan hedef koydu. Biz de Ankara'nın payına oradan düşen hedefe ulaşmaya çalışacağız.

"Herkesi Genel Merkeze davet ediyorum"

Herkesi bugün CHP ile dayanışmak üzere, CHP Genel Merkezi'ne gelmeye ve adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu için bir imza atmaya davet ediyorum."