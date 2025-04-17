CHP'den İmamoğlu İçin İmza Kampanyası Devam Ediyor - Son Dakika
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CHP'den İmamoğlu İçin İmza Kampanyası Devam Ediyor

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, CHP Genel Merkezi'nde düzenlenen imza kampanyasında, Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması ve erken seçim için destek toplamaya devam ettiklerini açıkladı. Aytekin, imza atanların ve yeni üye olmak isteyenlerin katılabileceği bir masa kurduklarını duyurdu.

17.04.2025 12:34  Güncelleme: 14:17
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HABER: GÜLARA SUBAŞI/ KAMERA: YASİN KABADAYI

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, CHP Genel Merkezi'nde düzenlenen imza kampanyasına ilişkin, "CHP'ye üye olmak isteyen arkadaşlar için ayrı bir masa oluşturduk, orada üye olabilecekler. İmza atmayan vatandaşlarımız gelip imzalarını, imza föyünün altına alacaklar. Akşam saat 19.00'a kadar, kimi zaman yükselen, kimi zaman biraz düşen bir kalabalığı, neşeli bir kalabalığı, mutlu bir kalabalığı göreceksiniz. İşte gökyüzündeki güneş gibi aydınlık bir Türkiye'nin habercisi olacak CHP Genel Merkezi ve onun bahçesi" dedi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması ve erken seçim sandığının gelmesi için 30 Mart'ta başlatılan imza kampanyası devam ediyor.

CHP Ankara İl Başkanlığı'ndan dün yapılan çağrıda, tüm vatandaşlar bugün saat 10.00 itibarıyla CHP Genel Merkezi'ne, İmamoğlu için imza vermeye davet edildi. Genel merkez önünde ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulunan CHP Yurtiçi ve Yurtdışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, şunları söyledi:

"İnanıyorum kısa zamanda Türkiye'deki seçmenin yarısının üstüne çıkacak bir oranda imza toplanacak"

"15 buçuk milyon vatandaşımızın oy vererek seçtiği, belirlediği cumhurbaşkanı adayımız, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanımız Ekrem İmamoğlu'na özgürlük ve hemen seçim, erken seçim başlıklı imza kampanyamızı açtık, Genel Merkezimizdeyiz. Kısa sürede hedeflediğimiz oranın üçte birini yakalamış durumdayız. İnanıyorum kısa zamanda Türkiye'deki seçmenin yarısının üstüne çıkacak bir oranda imza toplanacak ve bu iktidar partisine bir güvensizlik oyu olarak toplumda algılanacak, yerleşecek ve erken seçim talebimizi daha güçlü bir şekilde yükselteceğiz. Gayet iyi gidiyoruz. İnanıyorum Türkiye yakın zamanda bir erken seçim yaşayacak ve bu zorba iktidardan, bu baskı rejiminden hep birlikte kurtulacağız. CHP, Türkiye'nin birinci partisi, 31 Mart'ın birinci partisi, o günden bu yana bütün kamuoyu anketlerinde birinciliğini yükselterek devam eden bir parti, toplumsal muhalefeti arkasına almış bir parti dolayısıyla bu ülkenin umuda ihtiyacı var, bu ülkenin adalete ihtiyacı var, bu milletin aşa, ekmeğe ihtiyacı var, huzura ihtiyacı var. CHP de bunun teminatı olacak.

Bugün şu olacak, yeni üye olmak isteyen, CHP'ye üye olmak isteyen arkadaşlar için ayrı bir masa oluşturduk, orada üye olabilecekler. İmza atmayan vatandaşlarımız gelip imzalarını, imza föyünün altına alacaklar. Akşam saat 19.00'a kadar burayı kimi zaman yükselen, kimi zaman biraz düşen bir kalabalığı, neşeli bir kalabalığı, mutlu bir kalabalığı göreceksiniz. İşte gökyüzündeki güneş gibi aydınlık bir Türkiye'nin habercisi olacak CHP Genel Merkezi ve onun bahçesi."

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP'den İmamoğlu İçin İmza Kampanyası Devam Ediyor - Son Dakika

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