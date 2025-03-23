CHP'den İmamoğlu İçin Serbest Bırakma Talebi

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, " Ekrem İmamoğlu'nun derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz. Demokrasi ve hukukun üstünlüğü için mücadelemize devam edeceğiz. Birlikte, daha güçlü bir demokrasi ve daha adil bir Türkiye için çalışacağız" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Ekrem İmamoğlu, sadece bir siyasetçi değil, ülkemizin geleceğine dair umudun sembolüdür. Onun tutuklanması, milyonlarca insanın umudunu ve özgürlük özlemini hedef almaktadır. Ancak bizler bu hukuksuzluğa karşı dimdik duracağız. Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir ve bu irade asla çiğnenemez. Bu hukuksuzluğa karşı sessiz kalmayacağız. Ekrem İmamoğlu'nun derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz. Demokrasi ve hukukun üstünlüğü için mücadelemize devam edeceğiz. Birlikte, daha güçlü bir demokrasi ve daha adil bir Türkiye için çalışacağız."