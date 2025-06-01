CHP'den İmamoğlu'na Destek Pankartı

(ANTALYA) - CHP Antalya milletvekilleri, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na destek için kent merkezindeki önemli noktalardan biri olan Tophane Parkı'na "Free İmamoğlu" (İmamoğlu'na Özgürlük) yazılı pankart astı.

CHP'nin Silivri'de tutuklu bulunan Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na özgürlük ve erken seçim talebiyle her hafta Turkiyenin başka bir ilinde düzenlediği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitiglerinin bu haftaki adresi Antalya.

CHP Antalya milletvekilleri Aliye Coşar, Aykut Kaya, Cavit Arı, Mustafa Erdem, Sururi Çorabatır, miting öncesi kent merkezindeki önemli noktalardan biri olan Tophane Parkı'na, İmamoğlu'nun fotoğrafının yer aldığı ve "Free İmamoğlu" (İmamoğlu'na Özgürlük) yazılı pankartı astı.