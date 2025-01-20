CHP\'den İmamoğlu\'na Soruşturma Tepkisi

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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na soruşturma açılmasına tepki göstererek, "Bekleseydin panel bitseydi. Seyyar giyotin, Cem Aydın Başkanımızdan sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'na da bugünkü sözleriyle ilgili soruşturma açtı. Vız gelir tırıs gidersin, sana ve sana talimat verene boyun eğecek tek CHP'li yok" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, Ekrem İmamoğlu hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma açılması üzerine sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Aytekin, "Bekleseydin panel bitseydi. Seyyar giyotin, Cem Aydın Başkanımızdan sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'na da bugünkü sözleriyle ilgili soruşturma açtı. Vız gelir tırıs gidersin, sana ve sana talimat verene boyun eğecek tek CHP'li yok" ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu hakkında, bugün düzenlenen Modern Hukuk ve Yargının Siyasallaşması Paneli'ndeki "Benim gencecik kardeşim, arkadaşım, Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın'ın ifade için çağırıyorsun, sözüm ona 7-8 tane polisle evine baskın yapıyorsun. Neymiş? Bizim gözümüzü korkutmakmış. Amacın senin milletin gözünü korkutmak. Bak Başsavcı sana söylüyorum. Biz var ya senin evlatlarının bile, sana hiçbir faydamız olmaz senin zihnin çürümüş de, senin evlatlarını bile bu muamelelerden kurtarmak için seni yöneten aklı bu milletin zihninden söküp atacağız. Söküp atacağız ki senin evlatlarının kapısına birileri dayanmasın. Senin evlatlarını sabahın köründe evinden kimse almasın" ifadeleri nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.