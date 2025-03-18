CHP'den İmamoğlu'nun Diploma İptaline Tepki

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine tepki gösterdi. Emir, " 23 Mart'ta ön seçim ile saray saltanatının yıkılışının sandıktaki provasını alacağız. Korkunun faydası yok Erdoğan, getir sandığı çık milletin karşısına; millettin seçimi ile seni defalarca yenen Ekrem Başkan'ın karşısına" dedi.

Murat Emir, Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasının iptal edilmesine sosyal medya hesabından İmamoğlu ile birlikte fotoğrafını paylaşarak açıklama yaptı. Emir, şunları kaydetti:

"Ekrem İmamoğlu'nun diploması da girip kazandığı tüm seçimler de tertemizdir, anasının ak sütü gibi helaldir. Diploma iptali kararını dahi; hukuksuzca, alelacele, usulüne dahi uyduramadan aldırdılar. Kendi şaibeli geçmişinden örnek alıp hukuku çiğneyerek attığın çamurlar, ne halkımızı ne Cumhuriyet Halk Partisi'ni iktidar yürüyüşünden döndüremeyecek, lekeleyemeyecek Erdoğan! 23 Mart'ta ön seçim ile saray saltanının yıkılışının sandıktaki provasını alacağız! Korkunun faydası yok Erdoğan, getir sandığı çık milletin karşısına; millettin seçimi ile seni defalarca yenen Ekrem başkanın karşısına."