(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine tepki gösterdi.
İstanbul Üniversitesi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasının, geri alınmak suretiyle iptaline karar verdi.
Karara tepki gösteren Karabat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İBB Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'un diplomasının iptal kararı yok hükmündedir! Hukuksuz kararlarla ülkemizin geleceğine darbe vurulmaktadır! Kurtuluş yok tek başına!" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Güncel › CHP'den İmamoğlu'nun Diploması İptaline Sert Tepki - Son Dakika
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