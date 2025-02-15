CHP'den Kayyum Atamasına Sert Tepki

Güncel

(ANKARA) - CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'ın görevden alınıp yerine kayyum atanmasına tepki gösterdi. Yücel, "'Halk iradesi' diye diye, ikiyüzlülüklerini saklayarak iktidara gelenler, milletimize bugün en büyük zulmü yaşatıyorlar. Hakkında kesinleşmiş bir yargı kararı olmadan seçilmiş belediye başkanını görevden almak, meclis içerisinden seçim yapma imkanı varken belediyeye kayyum atamak millet iradesinin gaspıdır. Kayyum uygulamaları, AKP'nin belediyelere çökme projesidir" dedi.

İçişleri Bakanlığı, Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'ı görevden uzaklaştırılarak yerine Van Valisi Ozan Balcı'nın Belediye Başkan Vekili olarak atadı. CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, karara tepki göstererek X hesabından şu paylaşımı yaptı:

"'Halk İradesi diye diye, ikiyüzlülüklerini saklayarak iktidara gelenler, milletimize bugün en büyük zulmü yaşatıyorlar. Hakkında kesinleşmiş bir yargı kararı olmadan seçilmiş belediye başkanını görevden almak, Meclis içerisinden seçim yapma imkanı varken belediyeye kayyum atamak millet iradesinin gaspıdır. Kayyum uygulamaları, AKP'nin belediyelere çökme projesidir. AKP bunu bu kez de Van'da ortaya koymuştur. Unutulmamalıdır ki bu antidemokratik düzen bir gün bitecek. ve o gün eşitlik, özgürlük ve adalet hakim olacak. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz."