CHP'den Maaş Zam Oranlarına Tepki - Son Dakika
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CHP'den Maaş Zam Oranlarına Tepki

CHP'li Akay, emekli maaş zammının düşük olmasını eleştirerek, 'alın teri gasp edildi' dedi.

03.01.2025 17:54
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(ANKARA) - CHP Karabük Milletvekili Akay, memur, memur ve işçi emeklisinin maaş zam oranlarının düşük tutulmasına "alın teri gasp edildi" diyerek tepki gösterdi. Akay,"Bir yanda elini taşın altına koymayan kamu yönetimi, diğer yanda bütçeyi kemiren YİD ve KÖİ projeleri, öte yanda ise çeteleşmiş hale gelen müteahhitlere hazinenin kapısı sonuna kadar açan bir ekonomi yönetimi ve iktidar var. Bu savurganlığın bedeli asla yurttaşlarımıza yıkılamaz, yurttaşlarımıza yapılan bu zulüm asla kabul edilemez" dedi.

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, sosyal medya hesabından, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i etiketleyerek yaptığı açıklamada, TÜİK'in açıkladığı aralık ayı zam oranlarıyla birlikte belli olan memur, memur ve işçi emeklisi maaşlarının zam oranlarına tepki gösterdi. Akay, "İktidarın yapay enflasyonu emekçinin, emeklinin ve memurun üzerinden silindirle geçti, alın terini gasp etti" sözleriyle iktidarı eleştirirken şu ifadeleri kullandı:

"2025 yılında vergi, harç ve cezalar için yeniden değerleme oranı yüzde 43.93 olurken; asgari ücret artışı yüzde 30, SSK ve BAĞ-KUR emekli maaşları yüzde 15,75, memur ve memur emekli maaşları yüzde 11.54'lük artış layık görüldü.

Sayın Şimşek; 19 ay önce, selefiniz Nurettin Nebati'den görevi devraldığınızda enflasyon yüzde 39.59'du, şu an yapay rakamlarınızla dahi yüzde 44.38. Bunu size hatırlatmak isteriz. İktisattan bihaber iktidar, tüm ikazlarımıza rağmen hala ücret artışlarını düşük tutarak enflasyonu dizginleyeceğini düşünüyor.

Bir yanda elini taşın altına koymayan kamu yönetimi, diğer yanda bütçeyi kemiren YİD ve KÖİ projeleri, öte yanda ise çeteleşmiş hale gelen müteahhitlere hazinenin kapısı sonuna kadar açan bir ekonomi yönetimi ve iktidar var. Bu savurganlığın bedeli asla yurttaşlarımıza yıkılamaz, yurttaşlarımıza yapılan bu zulüm asla kabul edilemez."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP'den Maaş Zam Oranlarına Tepki - Son Dakika

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