CHP'den Metris Cezaevi'ne Ziyaret - Son Dakika
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CHP'den Metris Cezaevi'ne Ziyaret

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CHP heyeti, tutuklu 41 kişi hakkında hak ihlalleri olduğunu belirtti ve durumu protesto etti.

29.03.2025 20:51
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(İSTANBUL) - CHP heyeti, Saraçhane'deki eylemlerde tutuklanan 41 kişiyi Metris Cezaevi'nde ziyaret ederek durumları hakkında bilgi aldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, bazı hak ihlallerinin yaşandığını, hakimlerin soru dahi sormadan toplu kararlar verdiğini belirterek, duruma tepki gösterdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, beraberinde milletvekilleriyle Metris Cezaevi'ne giderek Saraçhane'deki eylemlerde tutuklanan 41 kişiyi ziyaret etti. Gökçen'e, Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, Antalya Milletvekili Cavit Arı, Bursa Milletvekili Kayıhan Pala ve Parti Meclis Üyesi Saniye Barut eşlik etti.

Görüşmenin ardından cezaevinin önünde açıklama yapan Gökçen, "Metris Cezaevi'nde yaşları 18'den 48'e kadar değişen 41 tutukluyla görüşmeler yaptık. Milletvekili heyetimizle birlikte ve parti meclis üyemizle birlikte. Hep beraber arkadaşlarımızı ziyaret ettik. Saraçhane'de eylem yaptıkları için anayasal haklarını kullandıkları için vatandaşlarımız ses çıkardıkları için sadece Ekrem Başkan için değil ama Türkiye'nin demokrasisi için ve gençler için özellikle gelecekleri adına güzel günler görmek adına, Türkiye'nin çok daha iyi günler yaşaması adına protesto haklarını kullanan, barışçıl bir şekilde seslerini yükselten herkes ne yazık ki büyük bir haksızlığa uğramış durumda" diye konuştu.

"Bazı muayeneler polis eşliğinde gerçekleşmiş"

Tutukluların, doktorla birebir yapılması gereken muayenelerin polis gözetiminde gerçekleştiğini aktardıklarını belirten Gökçen, "Vatan Emniyet ve devamında Çağlayan Adliyesi'nde yaşanan süreçle ilgili tutuklananlar bize bazı bilgiler verdiler. Bu bilgiler arasında öncelikle gözaltına alınırken bazı arkadaşların kötü muameleye maruz kalması, darp edilmesi sağlık muayenesine girdiklerinde yanlarında polisin eşlik ettiği bazı gözaltılar olmuş. Polislerin bu sağlık muayenelerine eşlik etmemesi gerekiyor. Doktorla birebir görüşmeleri ve sağlık durumlarını birebir anlatabilmeleri, rahat bir ortamda, uygun bir ortamda anlatabilmeleri gerekiyor. Bu onların hakkı. Fakat bazı görüşmelerde polisin bu muayenelere eşlik ettiğini duyduk" şeklinde konuştu.

"Hakimler karar verirken bir tek soru bile sormamış"

Karar sürecinde hakimlerin bazı tutuklulara soru dahi sormadan toplu karar alındığını bildiren Gökçen, şunları aktardı:

"Vatan Emniyet ve devamında Çağlayan Adliyesi'ndeki süreçte gerçekten çok zor koşullarda su içemeden, uzun saatler yemek yiyemeden ve hatta bazıları çöp kokuları içinde çok uzun süre bekleyişler gerçekleşmiş. Bu bekleyişlerin sonucunda ve gözaltı süresinde, ters kelepçeyle sıkılan ters kelepçelerle bekletilen birçok gençle konuştuk.

Buradan tüm Türkiye'ye ifade etmek istiyoruz. Bu gençler hiçbir şey yapmadı. Bu gençler hiçbir suç işlemedi. Tam tersine bu gençler haklarını kullandılar. Türkiye'de çok daha güzel bir gelecek için aslında vatandaşlık görevini yerine getirdiler. Hepsine tek tek sordum. Hakimler karar verirken bir tek soru bile sormamış. Toplu gözaltılar kimin ne yaptığının incelenmediği, delillerin toplanmadığı, hatta delillerin hiç araştırılmadığı süreçler sonucunda bir tek soruyla bile olayı daha çok açıklığa kavuşturacak eklemeler istemeden hakimler ne yazık ki arka arkaya tutuklama kararları verdiler."

"Amaç vatandaşlara mesaj vermek"

Tutuklamaların siyasi amaçla yapıldığını söyleyen Gökçen, "Burada hedefin siyasi bir amaçla tüm gençliğe, tüm vatandaşlarımıza bir mesaj vermek olduğunu, 'bir daha sokağa çıkarsan, bir daha itiraz edersen, bir daha eleştirirsen başına işte bunlar gelir' diye caydırıcı bir etki yaratmak için bunların yapıldığını ve bu kararların siyasi olduğunu biliyoruz. Buradaki koşullar üzerine birtakım ihtiyaçları dile getirdiler. O ihtiyaçları yönetimle görüştük. Bundan sonrası için bazı arkadaşlarımızın şöyle bir mesajı oldu herkese. Maltepe'de toplananlara çok teşekkür ettiler. Çok selamlarınız söylediler. Bizler onlarla görüştüğümüz zaman Türkiye adına hem üzüldük bu haksızlıklara karşı ama Türkiye adına da umutlandık gerçekten" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP'den Metris Cezaevi'ne Ziyaret - Son Dakika

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