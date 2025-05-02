CHP'den Mısır İthalatına Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

CHP'den Mısır İthalatına Tepki

Necati Yağcı, mısır ithalatındaki gümrük sıfırlamasını çiftçilere darbe olarak nitelendirdi.

02.05.2025 15:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı Necati Yağcı, zirai dondan sonra çiftçiye bir darbenin de mısır ithalatında gümrüğün sıfırlanmasıyla vurulduğunu belirterek, "Bu karar çiftçinin pişmiş aşına su katmıştır" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Necati Yağcı, mısır ithalatında gümrük vergilerinin son yedi ay içerisinde iki kez yüzde 5'e, bir kez de sıfıra indirilmesinin ardından 1 Ağustos 2025'e kadar uygulanmak üzere 1 milyon tonluk mısır için tarife kontenjanı açıldığını ve gümrüğün sıfırlandığını belirtti. Yağcı, bu adımın zirai don olayıyla çiftçiye yeni bir darbe vurduğunu ifade ederek, "Bu karar, çiftçinin pişmiş aşına su katmıştır" diye konuştu.

Son 7 ayda mısır ithalatına iki kez yüzde 5, bir kez de sıfır gümrük uygulandığına işaret eden Yağcı, alınan kararlarla çiftçinin adeta tefecinin insafına terk edilmek istendiğini vurguladı. Mısır ithalatının yüzde 93'ünün savaş halindeki Ukrayna ve Rusya'dan yapıldığına dikkat çeken Yağcı, "yerli ve milli" olma söylemlerine karşın bu politikalarla başka ülkelerin çiftçilerinin zengin edildiğini dile getirdi.

2024 verilerine göre Türkiye'nin toplamda 27.8 milyar dolar olan tarım ürünleri ithalatı içerisinde 2.6 milyar dolarlık kısmın hayvan yemi ithalatına ayrıldığını hatırlatan Yağcı, Türkiye'nin kalkınmasının tesis edilebilmesi için bu uygulamaya son verilmesi ve çiftçiyi destekleyecek üretim odaklı bir tarım seferberliği politikasının hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı. İktidarın mevcut tarım politikasıyla cari açığın azaltılamayacağını ifade eden Yağcı, "Hedefimiz Türk çiftçisini destekleyici bir tarım politikasını hayata geçirmek ve cari açığı önemli ölçüde düşürmektir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Necati Yağcı, Çiftçilik, Politika, Ekonomi, Güncel, Tarım, Mısır, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'den Mısır İthalatına Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Archie Brown’dan Fenerbahçe ve Galatasaray sorusuna cevap Archie Brown'dan Fenerbahçe ve Galatasaray sorusuna cevap
Ordu büyük konvoyla yola çıktı Suriye’de Dürzi gruplarla çatışmalar sürüyor Ordu büyük konvoyla yola çıktı! Suriye'de Dürzi gruplarla çatışmalar sürüyor
Sulama kanalına düşen genç, kendisini kurtarmaya gelenleri tehdit etti Sulama kanalına düşen genç, kendisini kurtarmaya gelenleri tehdit etti
Dünyaca ünlü eski futbolcu, Suarez’i kafes dövüşüne çağırdı Dünyaca ünlü eski futbolcu, Suarez'i kafes dövüşüne çağırdı
Amatör Lig maçında saha karıştı, polis futbolcuya kafa attı Soruşturma açıldı Amatör Lig maçında saha karıştı, polis futbolcuya kafa attı! Soruşturma açıldı
Dürzileri bahane eden İsrail, Suriye’yi açık açık tehdit etti Dürzileri bahane eden İsrail, Suriye'yi açık açık tehdit etti
PFDK, kulüplere ceza yağdırdı Ceza almayan neredeyse yok PFDK, kulüplere ceza yağdırdı! Ceza almayan neredeyse yok
Fatih Terim’in ekibi Al Shabab, 9 maç sonra kaybetti Fatih Terim'in ekibi Al Shabab, 9 maç sonra kaybetti
Trump, İran’dan petrol alan ülkelere yaptırım uygulanacağını açıkladı Trump, İran'dan petrol alan ülkelere yaptırım uygulanacağını açıkladı
CHP’li Adnan Beker’in şoförü, aracı üzerine sürdüğü polis memurunu yaraladı CHP'li Adnan Beker'in şoförü, aracı üzerine sürdüğü polis memurunu yaraladı
CHP’nin, ’’Vekilleri 1. Meclis’e götüren şoföre hapis talebi’’ iddiasına yalanlama CHP'nin, ''Vekilleri 1. Meclis'e götüren şoföre hapis talebi'' iddiasına yalanlama

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2025 18:57:04. #7.12#
SON DAKİKA: CHP'den Mısır İthalatına Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.