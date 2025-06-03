CHP\'den Miting Çağrısı

(ANKARA)-Yarın akşam Gaziosmanpaşa'da yapılacak mitinge katılım çağrısı yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Erdoğan, dalga dalga operasyonlarla milleti korkutacağını, rakiplerini hapse atarak kazanabileceğini sandı. Ama o tehdit ettikçe, meydanlar doldu taştı. Omuzlarımıza omuzlar, ayaklarımıza ayaklar eklendi. Durmak yok, boyun eğmek yok!" dedi.

CHP, 4 Haziran Çarşamba akşamı İstanbul Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Meydanı'nda miting düzenleyecek. Mitinge katılım çağrısı yapan CHP Genel Başkanı Özgür özel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı videolu paylaşımla şu ifadeleri kullandı:

"Erdoğan, dalga dalga operasyonlarla milleti korkutacağını, rakiplerini hapse atarak kazanabileceğini sandı. Ama o tehdit ettikçe, meydanlar doldu taştı. Omuzlarımıza omuzlar, ayaklarımıza ayaklar eklendi. Durmak yok, boyun eğmek yok! Yarın akşam Gaziosmanpaşa'da buluşuyoruz! 4 Haziran Çarşamba 20.30 Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Meydanı."