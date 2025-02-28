CHP'den Ömer Çelik'e Tepki

Güncel

(ANKARA)- CHP Sözcüsü Deniz Yücel, "AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik bugünkü açıklamalarıyla bilerek, gerçeklerin üstünü örtmeye çalışmıştır. AK Parti Sözcüsünün iddia ettiği gibi Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, İmralı süreci ile ilgili açıklamasında, "AK Parti ile MHP ittifakı arasında bir çatlak var" dememiştir. Tam aksine bir rol paylaşımı olduğunu söylemiştir." dedi.

CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'e sosyal medya hesabı üzerinden yağtığı açıklama ile cevap verdi: Yücel açıklamasında şunları kaydetti:

"AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik bugünkü açıklamalarıyla bilerek, gerçeklerin üstünü örtmeye çalışmıştır. AK Parti Sözcüsünün iddia ettiği gibi Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, İmralı süreci ile ilgili açıklamasında, "AK Parti ile MHP ittifakı arasında bir çatlak var" dememiştir. Tam aksine bir rol paylaşımı olduğunu söylemiştir. Devlet Bey'in, sürecin riskini üstlendiğine işaret etmiş, AKP'nin de "kenardan baktığına" dikkat çekmiştir. İşler iyi giderse, AKP'nin siyaseten nemalanacağına, iyi gitmezse yükü MHP'nin sırtına bırakacağına vurgu yapmıştır.

"Öcalan ile hiçbir müzakere yokmuş gibi, terör örgütü silah bırakıyormuş gibi davranarak vatandaşı yanıltıyorsunuz"

Ayrıca Sayın Genel Başkanımız, biri tam yetkili dört devlet görevlisinin, Erdoğan'ın talimatıyla bir yıldır İmralı'da müzakere yürüttüğünü söylemiştir. Son dönemde bir grup yüksek yargı mensubu ile akademisyenin, sürecin devamında yapılacak yasal düzenlemeleri çalıştığını da aktarmıştır. Bunların tamamı, AKP'nin ve sözcüsünün yalanlayamadığı doğru bilgilerdir. Bu kritik süreçte Öcalan ile hiçbir müzakere yokmuş gibi, terör örgütü kayıtsız şartsız silah bırakıyormuş gibi davranarak vatandaşı yanıltıyorsunuz, gerçekleri perdeliyorsunuz!

"Kasıtlı olarak kafaları karıştırmaya çalışıyorsunuz"

İki partinin sözcüsü olarak biz birbirimizi biliyoruz. Sizin dinlediklerinizi anlamadığınıza ihtimal vermiyorum. Öyleyse kasıtlı olarak kafaları karıştırmaya çalışıyorsunuz. Terörün bitmesi, daha fazla kan akmaması, kalıcı barışın tesis edilmesi için yürütülen böylesine hassas bir sürecin, kaba bir siyasi çıkar hesabına dökülmesi düpedüz samimiyetsizliktir. Bu samimiyetsizlik de sürece zarar verir. İşinize geldiğinde yangına itfaiyeyi bile "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı ile yolladık" diyeceksiniz, böyle bir projede ise Cumhurbaşkanını sistemin dışına çıkartıp, "devlet projesi" iması yaparak sorumluluğunu gizleyeceksiniz. Sayın Ömer Çelik, bu devleti 23 yıldır kim yönetiyor?"