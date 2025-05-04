CHP'den Özgür Özel'e Destek Mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

CHP'den Özgür Özel'e Destek Mesajı

Suat Özçağdaş, Özgür Özel'e yönelik saldırının iktidarın şiddet kültürünün sonucu olduğunu belirtti.

04.05.2025 14:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik saldırıya ilişkin, "Cumhuriyet Halk Partisi hiçbir tehdide, hiçbir saldırıya boyun eğmedi, bundan sonra da eğmeyecek. Genel Başkanımız Özgür Özel'in durduğu yer, bu halkın umudu, adaletin ve eşitliğin sesidir. Bu kararlılığı ne sokakta ne sarayda durdurabilirsiniz" dedi.

Suat Özçağdaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'e yönelik saldırı, münferit bir olay değil; iktidarın sistemli şekilde beslediği şiddet kültürünün, nefret siyasetinin ve hedef göstermenin doğrudan sonucudur. Bu ülkede muhalefeti şeytanlaştıranlar, CHP'yi düşman gibi gösterenler, bugün yaşananların sorumluluğundan kaçamaz. Bu saldırı, sadece Özgür Özel'e değil; ifade özgürlüğüne, demokratik siyasete, toplumsal barışa ve halkın iradesine yönelmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi hiçbir tehdide, hiçbir saldırıya boyun eğmedi, bundan sonra da eğmeyecek. Genel Başkanımız Özgür Özel'in durduğu yer, bu halkın umudu, adaletin ve eşitliğin sesidir. Bu kararlılığı ne sokakta ne sarayda durdurabilirsiniz."

Kaynak: ANKA

Suat Özçağdaş, Özgür Özel, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'den Özgür Özel'e Destek Mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’tan çok konuşulacak plan Tüm parayı bir sektöre akıtacak Trump'tan çok konuşulacak plan! Tüm parayı bir sektöre akıtacak
Şanlıurfa’da kar topu büyüklüğünde dolu yağdı Şanlıurfa'da kar topu büyüklüğünde dolu yağdı
Efsane geri döndü: Çaycı Hüseyin ve Şükrü yıllar sonra aynı karede Efsane geri döndü: Çaycı Hüseyin ve Şükrü yıllar sonra aynı karede
İstanbul’un göbeğinde göz göre göre fuhuş pazarlığı İstanbul'un göbeğinde göz göre göre fuhuş pazarlığı
Cem Karaca’nın kimseye anlatmadığı gerçek 21 sene sonra ortaya çıktı Cem Karaca'nın kimseye anlatmadığı gerçek 21 sene sonra ortaya çıktı
Trafik polisi, dilden dile dolaşan şehir efsanesini böyle çürüttü Trafik polisi, dilden dile dolaşan şehir efsanesini böyle çürüttü
Tapuya yüzde 200’e varan yeni zam İşte ücretler Tapuya yüzde 200'e varan yeni zam! İşte ücretler
Garanti Bankası mobil uygulamasındaki erişim sorunu çözüldü Garanti Bankası mobil uygulamasındaki erişim sorunu çözüldü
Arda Güler sayesinde oldu Fenerbahçe Real Madrid ile maç yapacak Arda Güler sayesinde oldu! Fenerbahçe Real Madrid ile maç yapacak
Hadise’den cesur yaz açılışı: Üstsüz pozuyla kamera karşısına geçti Hadise'den cesur yaz açılışı: Üstsüz pozuyla kamera karşısına geçti
Jorge Jesus Suudi Arabistan’dan kovuldu Jorge Jesus Suudi Arabistan'dan kovuldu

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2025 17:19:03. #7.12#
SON DAKİKA: CHP'den Özgür Özel'e Destek Mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.