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CHP'den Sahte Dolar Soruşturması

CHP\'den Sahte Dolar Soruşturması

Burhanettin Bulut, sahte dolar krizini Meclis gündemine taşıdı ve Bakan Şimşek'e sorular yöneltti.

28.11.2024 11:52
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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, piyasalarda krize neden olan "sahte dolar" konusunu Meclis gündemine taşıdı. Bulut, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e; "Sahte dolarlar ülkemize hangi yollarla sokulmuştur? Sahte dolar hangi kentlerimizde görülmüştür, hangi alışverişlerde kullanılmıştır? 1 milyar doları geçtiği düşünülen sahte para sınırdan nasıl geçebilmiştir? Sahte dolarla ilgili Bakanlığınıza herhangi bir şikayet gelmiş midir, gelmişse neler yapılmıştır?" diye sordu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, döviz büroları ve bankaların 50 ve 100 dolarlık banknot alımını durdurmasına neden olan sahte dolar krizi ile ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına soru önergesi  sundu.

Bulut, önergesinde, makinelerin tespit etmekte yetersiz kaldığı paraların sahte olup olmadığını ancak elle inceleme yapan uzmanların anlayabildiğine işaret etti.

Sahte dolarların Güneydoğu sınırından Türkiye'ye kaçak yollarla sokulduğu yönündeki iddiaları hatırlatan Bulut, Kapalıçarşı'da bazı döviz bürolarının para sayma makinelerinin gerçeklerinden ayırt edemediği, ATM'lerden geçen banknotlarla ilgili iş yerlerine 100 ve 50 dolar görsellerinin kullanıldığı uyarı broşürleri astığını bildirdi.

Mehmet Şimşek'e sorular

Bulut, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e şu soruları yöneltti:

"Piyasada dolaşan sahte dolarların toplamı ne kadardır?

Şimdiye kadar ele geçirilen sahte dolar miktarı nedir?

Sahte dolar nedeniyle kaç kişi mağdur olmuştur? Bu tutar ne kadardır?

Sahte dolarlar ülkemize hangi yollarla sokulmuştur? Sahte dolar hangi kentlerimizde görülmüştür? Hangi alışverişlerde kullanılmıştır?

1 milyar doları geçtiği düşünülen sahte para sınırdan nasıl geçebilmiştir? Sahte dolarla ilgili bakanlığınıza herhangi bir şikayet gelmiş midir? Gelmişse neler yapılmıştır?

Sahte dolarların önüne geçmek için bakanlığınızın aldığı önlemler nelerdir?"

Kaynak: ANKA

Burhanettin Bulut, Mehmet Şimşek, Güvenlik, Politika, Ekonomi, Güncel, Finans, Hukuk, Son Dakika

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