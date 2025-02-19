CHP'den Sarıçam'a Suç Duyurusu

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(ANKARA) - CHP, AK Parti Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam'ın sağlık emekçileri hakkında kullandığı sözler nedeniyle suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunun ardından açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, "Bundan sonra da ülkemizde meydana gelecek olan tüm sağlık çalışanlarımızın yaşayacağı tüm şiddet olaylarının müsebbipi bu sözler ve bu sözleri söyleyen iktidar zihniyetidir" dedi.

AK Parti Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam'ın sağlık çalışanlarına yönelik "Memnuniyetsizlik varsa vatandaşa 'Gidin sağlık personelinin gırtlağına yapışın. Ben devlet olarak üzerime düşeni yaptım. Hizmeti vermeyen onlar' diye de kışkırtırım" açıklamalarına karşı CHP'nin Gölge Sağlık Bakanı ve Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz ile milletvekilleri Prof. Dr. Kayıhan Pala, Dr. Aylin Yaman, Eylem Ertuğ Ertuğrul ve Murat Çan, "tehdit", "Halk arasında korku ve panik yaratma amacıyla tehdit", "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçu", "Kanunlara uymamaya tahrik" suçlarından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusunun ardından Ankara Adliyesi önünde basın açıklaması yapıldı. Şahbaz, "Yıllardır AKP iktidarının sürdürdüğü 'Sağlıkta Dönüşüm' adı altındaki sağlıkta yıkım politikalarının sonuçları sağlık emekçilerine yüklenmeye çalışılmaktadır. Sağlık emekçilerini, sağlıkta yaşanan sorunlar karşısında hedef göstermektedir. Cana kast düzeyinde hedef gösteren bu kelimeler, bu cümleler bir milletvekilinin ağzına yakışmamaktadır" dedi ve şöyle devam etti:

"Burada bizim gördüğümüz toplumdaki, sağlıktaki şiddeti besleyen ve bu noktaya getiren onlarca sağlık emekçimizin darp edilmesine hatta hayatını kaybetmesine neden olan iktidarın bu şiddeti besleyen dilidir. Bundan sonra da ülkemizde meydana gelecek olan tüm sağlık çalışanlarımızın yaşayacağı tüm şiddet olaylarının müsebbibi bu sözler ve bu sözleri söyleyen iktidar zihniyetidir. Biz CHP olarak iktidarı, Sağlık Bakanlığı'nı uyarmak istiyoruz burada. Sağlıkta sorunların çözümü için çalışacak, sağlık emekçilerinin güvenliğini sağlayacak yapı maalesef bugün sağlık emekçilerimizi hedef gösterir hale gelmiştir. Bu sözler toplumda kin, nefret ve düşmanlığı besleyen sözlerdir. Onun için bugün burada suç duyurusunda bulunduk. Sağlıkta şiddeti çözmesi gereken iktidar milletvekilinin bu şekilde konuşmasını da halkımızın vicdanına havale ediyoruz."

"Biz sağlıkta şiddeti sona erdirmek için elimizden gelen çabayı sürdürmeye kararlıyız"

Şahbaz'ın ardından söz alan Kayıhan Pala ise şu ifadeleri kullandı:

"Biz bu dili reddediyoruz. Bakın bugün 1,5 milyon sağlık çalışanı Türkiye'de bütün olumsuzluklara rağmen özveriyle hizmet sunmaya çalışıyor. Bir yandan bu olumsuzluklar varken öte yandan bir iktidar milletvekilinin çıkıp 'ben insanları sağlık çalışanlarının boğazını sıkmaya kışkırtırım' demesi gerçekten kabul edilemez, utanılacak bir durumdur. Üstelik daha sonra işte yanlış anlaşıldım falan gibi yaptığı açıklama çok yetersizdir. Buna ek olarak Sağlık Bakanlığı'nın bu konuda doğru düzgün bir tutum almaması da kabul edilemez. Bugün Türkiye'de sağlıkta şiddet çok önemli bir sorun. İnsanlar, genç hekimler eğer ülkeyi terk edip başka bir ülkede çalışmayı istiyorlarsa bunların en başında bu ülkede kendilerini güvende hissetmemeleri geliyor. Dolayısıyla bizim sağlıkta şiddeti ortadan kaldırmak için çaba harcamamız gerekirken milletvekilleri olarak hastaları, yurttaşları, sağlık çalışanlarına karşı kışkırtmayı asla kabul edemeyiz. Bu yüzden az önce milletvekili arkadaşlarımızla ve genel başkan yardımcısı ile birlikte bir suç duyurusunda bulunduk. İzlemişsinizdir, dün Mecliste bu konu araştırılsın diye bir araştırma önergesi verdik. Ancak maalesef her zaman olduğu gibi AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla bu önergede reddedildi. Ama buradan bütün sağlık çalışanlarına sesleniyoruz, hiç merak etmesinler biz sağlıkta şiddeti sona erdirmek için elimizden gelen çabayı sürdürmeye kararlıyız. Sağlık çalışanlarına itibarsızlaştıran dili de reddeden tutumumuzu da sonuna kadar sürdüreceğiz."