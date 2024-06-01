CHP, Şehit Aileleri ve Gaziler İçin Özel Birimler Oluşturacak - Son Dakika
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CHP, Şehit Aileleri ve Gaziler İçin Özel Birimler Oluşturacak

CHP, Şehit Aileleri ve Gaziler İçin Özel Birimler Oluşturacak

CHP, il ve ilçe örgütlerinde şehit aileleri ve gazilerle ilgilenmek üzere özel birimler oluşturacak. CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, büyükşehir ve il belediyelerine gönderdigi genelgede, '‘Şehit Yakınları ve Gaziler Şube Müdürlükleri'’ kurulmasını önerdi.

01.06.2024 12:08  Güncelleme: 12:10
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(ANKARA) – CHP, il ve ilçe örgütlerinde şehit aileleri ve gazilerle ilgilenmek üzere özel birimler oluşturacak. CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, büyükşehir ve il belediyelerine gönderdigi genelgede, "Şehit Yakınları ve Gaziler Şube Müdürlükleri" kurulmasını önerdi.

CHP, şehit aileleri ve gazilerin emanetine sahip çıkmak ve onların ihtiyaçlarını daha etkin bir şekilde karşılamak amacıyla kapsamlı bir genelge yayınladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in direktifleri doğrultusunda,  CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu tarafından hazırlanan genelgede, il ve ilçe örgütleri ile belediyelerin bu konudaki çalışmalarını daha koordineli ve etkin hale getirmesi hedefleniyor.

Bağcıoğlu, genelgede, "Şehitlerimizin yakınları ve gazilerimiz tüm toplumumuz için bir emanettir. Bu emanete sahip çıkmak hepimizin vefa borcu ve görevidir. Onların sosyal hayata katılımını desteklemek, moral ve motivasyonlarını yüksek tutmak için örgütlerimizi ve belediyelerimizi samimi olarak yanlarında hissettirmek en önemli amaçtır." ifadelerini yer verdi.

İl ve ilçe örgütlerinde özel birimler kurulacak

Genelgeye göre, il ve ilçe örgütlerinde şehit aileleri ve gazilerle ilgilenecek özel birimler oluşturulması planlanıyor. Bu bağlamda, büyükşehir ve il belediyelerinde "Şehit Yakınları ve Gaziler Şube Müdürlüğü" kurulması, ilçe belediyelerinde ise aynı isimde masalar oluşturulması öneriliyor.

Genelgede, il ve ilçe örgütlerinin ve belediyelerin yapması gereken çalışmalar detaylı bir şekilde sıralandı. Bunlar arasında; şehit aileleri ve gazilerin bilgilerini içeren kapsamlı bir veri tabanı oluşturulması, önemli günlerde ziyaretler, şehit cenazelerine katılım ve CHP Genel Merkezi ve belediye birimleriyle koordinasyon yer alıyor.

Belediyelere öneriler

Genelgede, belediyeler özelinde ise şehit aileleri ve gazilerin her türlü ihtiyacına cevap verecek bir yapı oluşturulması isteniyor. Bu kapsamda belediyelere yapılan öneriler şöyle:

"Taziye Çadırı ve Yemek Temini: Şehit haberi alındığında, ailenin rızası doğrultusunda taziye çadırları kurulacak ve yemek temin edilecek.

Ulaşım ve Psikolojik Destek: Ulaşım desteği sağlanacak ve psikolojik destek verilecek.

Lokal ve Misafirhane İmkanları: Şehit aileleri ve gazilere lokal/dinlenme tesisi ve misafirhane imkanı sunulacak."

Genelgenin "şehit ailelerine ve gazilere karşı görevlerini yerine getirmede samimi olma" çağrısıyla son bulduğunu aktaran Bağcıoğlu, "Bizler onların acılarını derinden hissediyoruz. Bu genelge ile il ve ilçe örgütlerimiz ile belediyelerimizin şehit ailelerimiz ve kahraman gazilerimize yönelik çalışmalarının etkin ve koordineli yürütülmesi amaçlanıyor" dedi.

Kaynak: ANKA

Yankı Bağcıoğlu, Politika, Güncel, Son Dakika

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